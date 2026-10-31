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Politica Interna

MANOVRA, CALANDRINI (FDI): MISURE PER CONCILIARE LAVORO E FIGLI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - «Una politica per la natalità è credibile quando affronta gli ostacoli che una famiglia incontra ogni giorno: conciliare lavoro e figli, sostenere le spese, trovare una casa. La manovra del Governo Meloni interviene su questi nodi e conferma che per Fratelli d’Italia la famiglia è una priorità nelle scelte di bilancio. Il rafforzamento dei congedi parentali retribuiti all’80%, fino a cinque mesi per il secondo figlio e sei dal terzo, e il consolidamento del bonus per le mamme lavoratrici indicano una direzione precisa: avere figli deve poter convivere con la realizzazione professionale. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a rinunciare al lavoro per diventare madre. A questo si affianca il tema dell’autonomia dei giovani. La riduzione della cedolare secca al 5% per gli affitti a canone concordato e all’1% per quelli destinati ai giovani fino a 35 anni punta a rendere più conveniente mettere un’abitazione sul mercato a condizioni accessibili. È una leva concreta per favorire l’uscita dalla casa dei genitori e la costruzione di un progetto di vita. Chi parla di futuro deve assumersi la responsabilità di finanziarlo. Il Governo lo fa con misure che accompagnano la nascita, il lavoro e l’indipendenza abitativa. Su questo terreno vogliamo confrontarci: sulle opportunità che riusciamo ad aprire alle nuove generazioni».

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio e Programmazione economica.

(AGENPARL)
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