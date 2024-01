“GENERE E SHOAH”: EVENTI DELL’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2024

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Fondo Storico e

Archivio documentale

di Ateneo

Esposizione Memorie di donne tra Ottocento e Novecento

Uno sguardo sul ruolo femminile nella società tra fine ottocento e secondo

dopoguerra dai documenti e libri di Archivio e Fondo Storico

dal 15 gennaio

Inaugurazione: martedì 16 gennaio, ore 16.00

Androne Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246

Apertura: da lun. al ven., 9.00-18.00; sab. 9.00-12.00; ingresso libero

Nel periodo della mostra le visite guidate del CF Tour saranno arricchite

anche da un momento dedicato al Giorno della Memoria. Per info:

I giovedì della Memoria

appuntamenti su Radio Ca’ Foscari alle ore 17.30

18 gennaio, Presentazione del volume Perché di razza ebraica. Il 1938

e l’università italiana

Tommaso Dell’Era e David Meghnagi, curatori; Simona Salustri, autrice

25 gennaio, Presentazione del volume Come si crea l’antisemitismo. La

stampa cattolica italiana fra Otto e Novecento a Venezia

Ulrich Wyrwa, autore

1 febbraio, Presentazione del volume Inferno Heppenheim. La clinica

nazista e i sottocampi di Dachau e Natzweiler-Struthof

Silvia Pascale e Orlando Materassi, autori

8 febbraio, Gender and Shoah / Genere e Shoah: riflessioni sul tema

Paolo Caroli, Università di Torino

Proiezione del documentario Le rose di Ravensbrück.

Storia di deportate italiane di Ambra Laurenzi (28’, 2006)

22 gennaio, ore 11.00

CFZ Cultural Flow Zone – Tesa 1, Dorsoduro 1392

Intervengono: Sara De Vido (Università Ca’ Foscari Venezia), Maria Teresa

Sega (IVESER) e Elisabetta Xausa (Istituto Benedetti-Tommaseo)

Prodotto da ANED e Fondazione Memoria della Deportazione

SDTI U

Centro di Studi

Settore Orientamento e Tutorato

sui Diritti Umani

Foto: Ravensbruck / flickr

Genere e Shoah /

Gender and Shoah

Prenotazione obbligatoria su http://www.unive.it/memoriaericordo

Presentazione del volume Gli specialisti dell’odio

di Amedeo Osti Guerrazzi

30 gennaio, ore 15.00

Aula Baratto Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246

Dialogano con l’autore Sara De Vido e Simon Levis Sullam (Università Ca’

Foscari Venezia)

A seguire verrà presentato lo stato di avanzamento del progetto I crocevia

della memoria realizzato dai vincitori del Ca’ Foscari Contamination Lab La

Memoria è una storia complessa.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Convegno internazionale:

“Memory, law and rights/ Memoria, diritto e diritti”

6 febbraio, ore 14.30

Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin – Dorsoduro 3859/A

Saluti istituzionali

Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia

Sara De Vido, Delegata ai Giorni della Memoria, del Ricordo e alla Parità di

genere – Università Ca’ Foscari Venezia

Intervengono

Andrea Peto˝, Central European University, Vienna

Paolo Caroli, Università di Torino

Modera: Sara De Vido, Università Ca’ Foscari Venezia

A seguire proiezione del documentario The Amazing Life of Margot

Heuman, testi di Erika Hughes e Anna Hájková, diretto da Erika Hughes

Interviene: Erika Hughes, University of Portsmouth

Modera: Tiziana D’Amico, Università Ca’ Foscari Venezia

Il convegno si terrà in lingua italiana e inglese

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Iniziative realizzate in occasione

del Giorno della Memoria 2024.

http://www.unive.it/memoriaericordo

@radiocafoscari