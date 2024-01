(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 **Sanità, Bezzini sul personale del sistema sanitario: “Non esistono

nuove misure”**

/Scritto da Redazione, giovedì 11 gennaio 2024 alle 18:36/

L’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini fa chiarezza sul

personale del sistema sanitario, dopo alcuni articoli usciti sulla stampa

regionale. “Non esistono nuove misure – spiega – La Regione Toscana sta

proseguendo un percorso pluriennale, avviato già da due anni, per

rispettare i vincoli che derivano da norme nazionali con l’obiettivo di

salvaguardare i servizi per i cittadini e al contempo garantire un’adeguata

distribuzione del personale in relazione alle necessità delle aziende, ai

bisogni socio-sanitari dei pazienti e del territorio e allo sostenibilità

del sistema”.

Le aziende sanitarie ed ospedaliere stanno lavorando ai piani di fabbisogno

per il triennio 2024- 2026. “Saranno discussi e approvati dalla giunta

regionale nelle prossime settimane – chiarisce Bezzini – Sono previsti da

una normativa nazionale, sono uno degli atti fondamentali di programmazione

e costituiscono un elemento per l’efficacia delle politiche assunzionali,

dirette ad assicurare la qualità del servizio sanitario rispettando i

vincoli di bilancio e del tetto di spesa del personale definiti da legge

dello Stato”.

I piani dovranno tenere conto di alcuni criteri, come l’allineamento ai

parametri nazionali, l’applicazione di una metodologia dei fabbisogni

nell’impiego delle risorse umane, la garanzia della qualità dei servizi e

il rispetto dei contenuti degli accordi stretti con le organizzazioni

sindacali in materia di stabilizzazione e mobilità.

Per il 2024 è atteso che i piani possano produrre una riduzione di circa

200-250 unità nella dotazione complessiva del personale, pari allo 0,4 per

cento. Ciò significa che il turn over sarà garantito nella grande

maggioranza delle situazioni, con un’attenzione particolare alla

salvaguardia di medici e professioni sanitarie per assicurare quantità e

qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini. E’ quello che è già

stato fatto nel 2023, trant’è che al 30 novembre risultavano in servizio

8874 medici a tempo indeterminato, ossia 73 medici in più rispetto al 31

dicembre 2022, e 21.653 infermieri a tempo indeterminato, ovvero 66

infermieri in più rispetto all’anno prima. “Ciò significa che per

questi segmenti professionali, nello scorso anno, è stato garantito oltre

il 100 per cento del turn over” commenta Bezzini.

La Toscana è una delle regioni italiane che ha più dipendenti pubblici

impiegati nel sistema sanitario, con 57.199 unità attive ad oggi, ed ha il

rapporto più alto di medici e infermieri ogni mille abitanti: 2,4 e 6,2

rispetto ad un media italiana di 1,8 e 4,8. IL 95 per cento degli operatori

è assunto a tempo indeterminato: 54.400 su 57.199. “Un dato coerente con

un sistema sanitario pubblico e indicativo della promozione della

stabilità delle condizioni di lavoro che la Regione Toscana intende

assicurare al personale del sistema sanitario – rileva Bezzini -: personale

che fino ad oggi ha contribuito al raggiungimento dei livelli essenziali di

assistenza più alti d’Italia, come attestano le rilevazioni del Ministero

della salute”.

La gestione della pandemia ha reso necessaria una campagna di assunzione

straordinaria che, per la Toscana, si è tradotta in un significativo

incremento di dipendenti dal 2020 ai 2021. “L’aumento si è tradotto in

cinquemila unità in più a tempo indeterminato – precisa l’assessore – ed

ha permesso alla sanità Toscana di essere ai vertici nazionali per

efficacia di gestione della pandemia e di esecuzione della campagna

vaccinale di massa e obbligatoria. Questi elementi hanno tuttavia

determinato anche un forte aumento dei costi e della rigidità dei fattori

di natura organizzativa che si sono proiettati negli anni successivi.”

L’assessore spiega come il percorso avviato in Toscana con i piani di

fabbisogno si collochi in un quadro di norme e vincoli nazionali, che la

Regione non ha mai mancato di sottolineare quanto siano penalizzanti per i

sistemi sanitari a forte impronta pubblica come quello toscano. “Di

conseguenza la richiesta di maggiori risorse per il Fondo sanitario

nazionale e l’eliminazione o rimodulazione dei tetti alla spesa del

personale diventa una condizione di sistema necessaria” conclude.