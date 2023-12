Nota stampa On.Ida Carmina su Finanziaria 2024

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 On. Ida Carmina M5S “Una manovra disastrosa: tagli, austerity, stop agli investimenti e le persone in difficoltà abbandonate a se stesse. La Meloni lascia in braga di tela le famiglie italiane, e per i siciliani un autentico capolavoro: tagliati 5 miliardi, ecco la vera faccia del patriottismo d’accatto della destra al governo”

L’On.Ida Carmina, deputato del M5S, commenta la finanziaria 2024 approvata dal Governo Meloni che segnerà un altro punto di non ritorno per la vita quotidiana degli italiani.

“Una finanziaria lacrime e sangue, una legge di bilancio che non prospetta nulla di strutturale, 16 miliardi in extra-deficit per cuneo fiscale e taglio di uno scaglione Irpef che dureranno solo un anno e vedono tanti economisti perplessi, ma, soprattutto tagli allo stato sociale e all’assistenza. Quanto alle pensioni altro che superamento della Fornero. La legge Fornero viene addirittura peggiorata: per gli eventuali pensionamenti anticipati previste ancora maggiori penalizzazioni. Sulla Sanità mancano 5 miliardi e viene riportata la spesa sanitaria al 6,4% del PIL, livello pre-pandemia, mentre il Presidente Conte la aveva portata al 7,1% del PIL e previsto circa 16 miliardi del PNRR. Al netto di bugie propagandistiche un altro buco nero con l’aggravio dei costi, la carenza del personale e il ridimensionamento dei servizi sanitari del settore pubblico in favore di quello privato. Poi l’addio al Superbonus, con una remota speranza di salvare qualcosa nei successivi decreti, altro dramma per imprese e cittadini e soprattutto, la soppressione del Rdc sostituito con un misero Assegno di Inclusione, rappresentano un altro schiaffo della Meloni & Co nei confronti di imprese, famiglie e incapienti, addirittura viene raddoppiata l’Iva per latte in polvere e pannolini per i neonati ed i prodotti per l’igiene femminile. Altro che tutela della famiglia, della natalità e delle donne, in questa finanziaria si fa cassa su di loro per trovare i soldi per le marchette per i ricchi del Nord come i 2 milioni e 400 mila euro per il campo di golf ad Asiago. E’ assurdo che proprio la prima donna presidente del consiglio in Italia non abbia considerazione e delle Donne e dei neonati in un momento di grave difficoltà economica. Giorgia Meloni ha sfondato il tetto di cristallo ma sta lasciando cadere i pezzi di vetro tagliente sulle altre donne e sul popolo italiano. Sostanzialmente il lavoro svolto egregiamente dal Presidente Conte, è stato fatto a coriandoli da questa destra per tutelare banche e multinazionali con in testa energia e gas ed i privilegiati. Poi una vera e propria gragnuola contro i Siciliani, vedi il Ponte sullo Stretto con lo scippo di Salvini dei fondi di sviluppo e coesione per circa un miliardo e 600 milioni destinati ad infrastrutture siciliane che hanno dimostrato l’inconsistenza politica di Schifani, un Presidente di Regione incapace di difendere le giuste ragioni della Sicilia. Dal report della Cgil si parla di circa 4 miliardi e 800 milioni di tagli di risorse finanziarie alla Sicilia senza considerare un ulteriore miliardo e mezzo che costerebbe ai siciliani la nefasta autonomia differenziata. Diritti elementari dei siciliani su opere essenziali: trasporti, ferrovie, sociale e assistenza sanitaria primaria che vengono cancellati per l’arroganza dei sedicenti patrioti e dei loro compari. Ed infine con l’aumento del costo della vita e dei vari servizi primari, con circa 1000 euro di aumenti nel 2024, la forchetta tra ricchi e poveri sarà ancora più ampia.