C.S. VACANZE AL MUSEO: ARTE E CULTURA PER LE PROSSIME FESTIVITÀ

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

VACANZE AL MUSEO: ARTE E CULTURA PER LE

PROSSIME FESTIVITÀ

Una settimana di grandi occasioni: il 2024 si apre con tre appuntamenti rossi da

segnare in agenda.

Lunedì 1, sabato 6 e domenica 7 gennaio le porte di Musei, Castelli e Parchi

archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno spalancate al

pubblico, pronte ad accogliere quanti vorranno regalarsi una parentesi culturale

durante le prossime festività.

Aperture festive, occasioni per ammirare dipinti temporaneamente ospitati

presso altri siti o per godere dei nuovi allestimenti freschi di inaugurazione: è

ricco e variegato il “menù” d’arte previsto per Capodanno e per l’Epifania, pensato per

andare incontro al maggior tempo a disposizione dei pugliesi e intercettare, altresì, i flussi

turistici che si prevedono in arrivo.

A conclusione delle festività natalizie, poi, domenica 7 gennaio non mancherà

l’appuntamento con #domenicalmuseo, quando i luoghi della cultura saranno fruibili

con ingresso gratuito.