Putin potrebbe essere invitato in Francia nel 2024, dice Macron

(AGENPARL) - ROMA, 20 Dicembre 2023 - Il presidente francese Emmanuel Macron non esclude che il presidente russo Vladimir Putin possa essere invitato a visitare il paese nel 2024 una volta che si terranno i colloqui di pace in Ucraina, ha detto Macron in un’intervista televisiva sul canale France 5 .

I giornalisti che hanno parlato con il presidente hanno parlato dei principali eventi del prossimo anno, comprese le celebrazioni dell’80° anniversario dello sbarco in Normandia. Nell’elencare i partecipanti alle prossime commemorazioni, hanno indicato che probabilmente il leader russo non sarà tra loro. Il presidente ha risposto: “A meno che non tenga colloqui di pace e cambi la situazione con [il presidente ucraino Vladimir] Zelenskyj”.