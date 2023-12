SAVE THE DATE – MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO

(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Buongiorno.

Ci è gradito comunicarvi che domani, 19 dicembre, si svolgerà l’Assemblea Generale Ordinaria del Consorzio Tutela Grana Padano, a porte chiuse come di consueto.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche la verifica del piano produttivo e del piano strategico;

A metà pomeriggio contiamo di diffondere un comunicato stampa con la sintesi dei lavori.

Vi ringraziamo sin d’ora per la cortese collaborazione che ci vorrete fornire.

Con i migliori saluti, restando a disposizione per eventuali richieste e approfondimenti.

Press Granapadano

http://www.granapadano.it

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano

25015

Desenzano del Garda – BS –

​​RISERVATEZZA