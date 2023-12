[acspro] [CRUmbria-News] Corecom: venerdì 15 dicembre a Perugia giornata di studio sulla Par condicio

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Organizzata da Corecom Umbria in collaborazione con AgCom e Università degli

studi di Perugia. Previsti interventi di docenti di alcune Università

italiane ed esperti del settore

(Acs) Perugia, 13 dicembre 2023 – Venerdì 15 dicembre a partire dalle ore

10.30, nella sala del Consiglio di Palazzo della Provincia di Perugia, si

terrà la giornata di studio su “La riforma della par condicio – Pluralismo

sui nuovi media, le garanzie per il cittadino”. Vi parteciperanno diversi

docenti di alcune Università italiane ed esperti del settore, a cominciare

dall’AgCom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della presidente del

Corecom Umbria, Elena Veschi, cui seguiranno quelli del Rettore

dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero, del direttore del Dipartimento

di giurisprudenza Andrea Sassi, del presidente dell’Ordine degli avvocati

Carlo Orlando e del presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria Mino

Lorusso.

I lavori si svolgeranno in due sessioni, una al mattino e l’altra a partire

dalle 15.30 del pomeriggio, gli interventi saranno coordinati dall’avvocato

Carlo Calvieri, responsabile scientifico del progetto di ricerca. Nella

sessione mattutina si parlerà di “Nuovo ecosistema mediale e i vecchi limiti

legislativi; la struttura comunicativa e le esigenze di educazione delle

comunità dei cittadini elettori e i limiti legislativi; tra scienza della

comunicazione e diritto”. Previsti gli interventi di: Paolo Mancini

(Università degli studi di Perugia) su “Serve ancora una legge sulla par

condicio?”; Marco Mazzoni (Università degli studi di Perugia) su “Il nuovo

ecosistema mediale: cos’è e cosa lo caratterizza; Simone Calzolaio

(Università degli studi di Macerata) su “Pluralismo e par condicio al tempo

dell’infosfera”; Giulio Enea Vigevani (Università degli studi di Milano

“Bicocca”) su “Comunicazione, par condicio e Costituzione”; Edoardo Novelli

(Università degli studi Roma 3) su “Dalla tv ai social: regole e modelli

mediali di cittadinanza”.

Nel pomeriggio il tema sarà “Contesto sociale nuovi media e le difficoltà

di regolazione e controllo della comunicazione politica: i ruoli di AgCom e

Comitati regionali”. Previsti gli interventi di: Giovanna De Minico

(Università degli studi di Napoli “Federico II”) su “Le autorità della

rete: poteri pubblici o governi privati di interessi?”; Gianluca Gardini

(Università degli studi di Ferrara) su “Par condicio e comunicazione

istituzionale degli enti locali: profili regolatori”; Teresa Perrucci (AgCom)

su “L’esperienza dell’AgCom a più di vent’anni dall’applicazione della legge

28/2000”; Donatella Binaglia (vicepresidente Ordine dei giornalisti

dell’Umbria) su “L’attuale disciplina legislativa in materia di par condicio

in campagna elettorale e le ricadute sulla professione giornalistica). PG/

link alla notizia: http://www.consiglio.regione.umbria.it/node/76335