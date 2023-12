Comunicato stampa segreteria Premio Teramo

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Comunicato stampa

Il Premio Teramo incontra Paolo Giordano

Venerdì 15 dicembre, alle ore 17,30, presso l’Aula Magna del Convitto

Nazionale Melchiorre Dèlfico di Teramo, si terrà un incontro con lo

scrittore Paolo Giordano.

Si tratta di un evento speciale organizzato dal Premio Teramo per un

racconto inedito e dal Comune di Teramo. Dopo i saluti istituzionali del

Sindaco Gianguido D’Alberto, dell’Assessore alla Cultura Antonio Filipponi e

del Segretario del Premio Teramo Paolo Ruggieri, converserà con l’autore la

giornalista Anna Fusaro.

Nel corso dell’incontro Paolo Giordano ripercorrerà le tappe salienti della sua

carriera letteraria – con particolare riferimento all’ultimo romanzo

“Tasmania” (Einaudi, 2022), vincitore del Premio Letterario Internazionale

Isola d’Elba e del Prix André Malraux -, e si soffermerà sul suo rapporto

con il genere letterario del racconto.

Paolo Giordano è nato a Torino nel 1982. Ha un dottorato in fisica ed è

autore di cinque romanzi: La solitudine dei numeri primi (Mondadori 2008,

Premio Strega e Premio Campiello Opera Prima), Il corpo umano (Mondadori

2012), Il nero e l’argento (Einaudi 2014 e 2017), Divorare il cielo (Einaudi

2018 e 2019) e Tasmania (Einaudi 2022). Per Einaudi ha pubblicato anche Nel

contagio (2020) e Le cose che non voglio dimenticare (2021). Ha scritto per il

teatro (Galois e Fine pena: ora) e collabora con il «Corriere della Sera» (dal

sito di Einaudi).