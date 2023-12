Banche: Report Fisac Cgil, contratto Abi batte inflazione di 8 punt

(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Banche: Report Fisac Cgil,

contratto Abi batte inflazione di 8 punti

Con riduzione orario lavoro settore bancario italiano in Ue

solo dietro Francia

Roma, 8 dicembre – Un contratto che batte l’inflazione di 8

punti percentuali, con aumenti retributivi che rilanciano il

potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, e che allo

stesso tempo riduce l’orario di lavoro a parità di salario: nel

confronto europeo solo nel settore bancario francese si lavora

meno ore. È in estrema sintesi il quadro che emerge da una

elaborazione dell’Ufficio Studi e Ricerche della Fisac Cgil sui

due elementi che qualificano il nuovo contratto nazionale del

settore del creditizio e finanziario, siglato a Roma lo scorso

24 novembre, tra organizzazioni sindacali, Abi e Intesa

Sanpaolo, ovvero aumento retributivo e riduzione dell’orario di

lavoro.

Due grandi obiettivi centrati, afferma la segretaria generale

della Fisac Cgil, Susy Esposito, “la crescita delle retribuzioni

e la riduzione dell’orario di lavoro. I salari in Italia devono

assolutamente crescere. È la sola via per combattere

l’inflazione, ridando alle lavoratrici e ai lavoratori potere

d’acquisto, rilanciare la domanda interna, e con essa la

crescita, e la produttività stessa. In più abbiamo dato un

concreto segnale sul fronte dell’orario di lavoro, riducendolo a

parità di salario”.

RETRIBUZIONI – Il rinnovo che interessa i circa 270 mila

bancari del settore Abi, sostiene lo studio della Fisac Cgil,

batte l’inflazione acquisita nel 2023 e prevista fino a fine

2025. Il portato complessivo, infatti, tra dinamica della

crescita salariale da previsioni del contratto (+3,5%) e gli

aumenti a regime (+15%), determina un totale di incremento del

18,5%, ovvero un +7,9% rispetto all’inflazione cumulata

acquisita e prevista (+10,6%). Il rinnovo di questo contratto,

infatti, si innesta in una dinamica di crescita salariale legata

a doppio filo con la contrattazione stratificata nel tempo,

fatta di scatti di anzianità, regole sugli inquadramenti e

ultima tranche del contratto del 2019.

ORARIO DI LAVORO – La riduzione dell’orario di lavoro

settimanale, sancita nel rinnovo del contratto, che passa a 37

ore di lavoro, colloca in ambito europeo il settore bancario del

nostro paese subito dopo la Francia, dove l’orario di lavoro

settimanale è pari a 35,2 ore, e prima di Spagna (37,5) e

Germania (38,6). Più in generale l’orario di lavoro del

contratto bancario Abi dal primo luglio del prossimo anno,

entrata in vigore delle 37 ore, così come previsto dal rinnovo

del 23 novembre, sarà del 2% inferiore rispetto alla media di

settore. Anche il raffronto con le ore di lavoro settimanali

concordate collettivamente in cinque settori selezionati in

Europa vede il settore bancario nelle prime posizioni. Il

settore della chimica nella media Ue registra 37,8 ore di lavoro

settimanali, la Metallurgia 38, la Pa 37,7, il commercio al

dettaglio 38,5 e il bancario 37,7.

CONCLUSIONI – Un rinnovo che arriva, riporta lo studio

della Fisac Cgil, in uno scenario ancora estremamente positivo

per il settore bancario. Nei primi 9 mesi del 2023 i maggiori

istituti bancari hanno registrato un incremento degli utili

costante, trainati dai ricavi di interessi, pari a circa 16

miliardi, mentre gli utili stimati a fine anno, in assenza di

una dinamica delle sofferenze tale da comprometterne il

risultati, può attestarsi ad oltre 30 miliardi. “Abbiamo ridato

centralità al contratto nazionale, in una fase di grandi

cambiamenti ma anche di forte remunerazione del settore –

commenta la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito

-. Ma è anche un risultato che dimostra quanto sia necessario, a

dispetto delle scelte fatte da questo governo, che ci sia una

legge sul salario minimo e sulla rappresentanza per ridare

centralità al lavoro, riconoscendo il valore delle lavoratrici e

dei lavoratori”.

In allegato il report della

Fisac Cgil ‘Retribuzioni e Orario di lavoro nel nuovo Ccnl