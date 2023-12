(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

La European Foundation for Management Development (EFMD) assegna al dipartimento veneziano la prestigiosa certificazione, ottenuta solo dall’1% delle Business School al mondo

IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DI CA’ FOSCARI ACCREDITATO EQUIS COME UNA DELLE MIGLIORI BUSINESS SCHOOL AL MONDO

Lippiello: “Un risultato che attesta la qualità della nostra formazione e della nostra capacità di creare innovazione e connessioni con il territorio al pari delle più importanti università del mondo”

VENEZIA – Il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale EQUIS rilasciato dall’European Foundation for Management Development (EFMD). Viene così certificata l’eccellenza del dipartimento che si presenta ora a livello internazionale con il nome di Venice School of Management (VSM).

La certificazione EQUIS – rilasciata solo all’1% delle Business School nel mondo impegnate nella formazione e nello sviluppo dei management studies – colloca così VSM al pari dei 215 istituti accreditati nel mondo a livello di internazionalizzazione, qualità della didattica e innovazione nei percorsi di studio, le opportunità di formazione per studentesse e studenti, eccellenza nella ricerca, profonda e solida sinergia con le imprese del territorio, network internazionale della School e della rete di Alumni.

Venice School of Management si aggiunge al ristretto gruppo di cinque business school italiane già accreditate EQUIS. Tra le più prestigiose Business School accreditate da tempo si trovano SDA Bocconi, Politecnico di Milano School of Management (SoM), Saïd Business School, University of Oxford, Babson College – Boston, USA.

EQUIS è il più completo sistema di accreditamento per le business school a livello globale, che sulla base di un rigoroso processo di revisione verifica il raggiungimento di elevati standard di qualità delle scuole di economia e management, come ad esempio l’orientamento all’internazionalizzazione, la composizione del corpo docente e degli studenti, la struttura dei corsi di studio, le good practice di sostenibilità e inclusione, oltre alla strategia di crescita della School e la sua capacità di attrarre studentesse, studenti, accademici e professionisti da tutto il mondo.

Il percorso di accreditamento di VSM è durato più di tre anni e ha imposto un profondo processo di trasformazione per allineare il Dipartimento agli standard di eccellenza richiesti. Frutto di un grande lavoro di squadra, questo processo si è concluso con la visita di revisione avvenuta lo scorso settembre, che ha accertato la capacità della school di proporre un ambiente di studio, un portafoglio di corsi e attività di ricerca e rapporti col territorio all’altezza delle migliori Business School al mondo.

“Questo importante traguardo rafforza la tradizione cafoscarina di studi sulle competenze manageriali e imprenditoriali, riconoscendone alti livelli di qualità e innovazione, pari a quelli delle migliori Business School internazionali.” – commenta la rettrice Tiziana Lippiello – “Grazie a questo riconoscimento punteremo a espandere la dimensione internazionale del nostro Ateneo, favorendo ulteriormente le opportunità di scambio e di mobilità per le nostre studentesse e i nostri studenti, l’attrazione di docenti, la cooperazione nella ricerca. Un risultato che attesta la qualità della nostra formazione e della nostra capacità di creare innovazione e connessioni con il territorio al pari delle più importanti università del mondo, e ciò deve renderci fieri e fiduciosi rispetto alle nostre potenzialità e alla qualità del sistema universitario italiano.”

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto un traguardo così prestigioso che ci colloca in una comunità di Business School di altissimo livello." Racconta Anna Comacchio, Direttrice di VSM, che continua: "EQUIS rafforza la nostra vocazione internazionale, testimoniata da un’offerta formativa, in gran parte in lingua inglese e arricchita da diversi doppi diplomi, capace di attrarre oltre un terzo di studentesse e studenti provenienti da tutto il mondo. L’accreditamento riconosce la qualità dei nostri centri e laboratori di ricerca che, insieme alla comunità scientifica nazionale e non, sviluppano nuove conoscenze e progettualità con il territorio su temi centrali per il futuro delle imprese. Oggi, con il nostro campus, nel cuore di una città come Venezia sottesa tra passato e futuro, siamo un ponte che unisce idee, persone e discipline diverse per un progresso sostenibile e inclusivo."

L’accreditamento EQUIS colloca Venice School of Management nel circuito internazionale delle top Business School del mondo. Questo importante riconoscimento permetterà a VSM di attrarre i migliori talenti da tutto il mondo, menti brillanti e innovative, e di rafforzare il network di partnership con le migliori school e con importanti imprese nazionali e internazionali, moltiplicando le opportunità di formazione e ricerca.

“Essere parte di EQUIS – conclude il prof. Francesco Rullani, project leader del processo di accreditamento – permetterà a Venice School of Management di continuare il percorso di crescita intrapreso in tutti i suoi ambiti di azione, potendo costruire le proprie progettualità a partire da una rete di partner internazionali. Saremo a tutti gli effetti tra i protagonisti del dibattito sul ruolo chiave che le School of Management devono avere nelle nostre società come promotori di una visione ibrida del progresso, che unisca sviluppo economico con impatto sociale e attenzione all’ambiente.”

