(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 NATALE A FERRARA, ACCESE LE LUMINARIE CON 130 CHILOMETRI DI DECORAZIONI. IL

SINDACO FABBRI INCONTRA LE PERSONE IN CENTRO: “MOMENTO DI CONDIVISIONE E

FESTA PER TUTTI”. SI PROSEGUE L’8 DICEMBRE CON L’ACCENSIONE DELL’ALBERO

Ferrara, 2 dic – Si sono accese oggi alle 17 le luci che hanno illuminato a

festa le vie del centro cittadino. Il Natale è alle porte e, ad attendere

l’accensione della grande stella sotto al Comune è stato il sindaco Alan

Fabbri. Oltre alla grandissima decorazione, già diventata un polo

attrattivo per scattare qualche selfie insieme alla famiglia o con gli

amici, sono 130 i chilometri di illuminazioni natalizie che arricchiranno

in queste settimane le vie di Ferrara. Tra i punti che più hanno

incuriosito le persone, oltre alla stella in Piazza Municipale, sono stati

la rotonda Foschini del Teatro, l’inizio di via delle Volte e il giro tra i

mercatini in piazza Trento e Trieste.

“Come ogni anno quello dell’accensione delle luci di Natale è il momento

più atteso per i più piccoli, ma anche per le famiglie – dice il primo

cittadino Alan Fabbri – perché tutti riscoprono la voglia di ritrovarsi con

i propri cari. Anche quest’anno abbiamo voluto rendere attrattivo il centro

cittadino per gli abitanti e per i turisti che visiteranno la città durante

le feste”.

Le luci non sono che la prima tappa di un ricco programma di eventi, il cui

calendario che conta un centinaio di eventi è consultabile sul nuovo sito

http://www.inferrara.it.

Come da tradizione, l’8 dicembre è prevista l’accensione dell’albero

davanti alla Cattedrale, che con i suoi 8 chilometri di strisce led a basso

consumo illuminerà il cuore di Ferrara. Il momento sarà arricchito dalle

voci e dall’energia del contestuale concerto del Jubilation Gospel Choir.

La festa proseguirà insieme ad Amii Stewart, che si esibirà a partire dalle

20.30 sotto le luminarie di viale Cavour. La via illuminata farà da

scenografia al concerto della cantante americana.

