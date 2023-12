(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 **Maltempo. Codice giallo per mareggiate sulla costa dalla Versilia a

Piombino e all’Elba**

/Scritto da Marco Ceccarini, sabato 2 dicembre 2023/

Nella giornata di oggi, sabato 2 dicembre, residua instabilità

meteorologica in Toscana. Per domani, domenica 3, è invece previsto il

ritorno a condizioni generalmente stabili ad eccezione delle mareggiate per

le quali è stato emesso un codice giallo, a partire dalle 20 di oggi fino

alle 7 di domani mattina, sulla costa dalla Versilia a Piombino e all’isola

d’Elba.

Mare. Per oggi continua il mare agitato a nord dell’Elba, molto mosso a

sud, con tendenza all’attenuazione. Domani ulteriore attenuazione fino a

mare mosso o poco mosso sotto le coste.

Pioggia. Oggi, residue precipitazioni sparse sulle zone interne

settentrionali. Per domani, secondo quanto comunica la sala operativa della

Protezione civile regionale, niente da segnalare.

Vento. Oggi, nel primo pomeriggio, venti da ovest e sud-ovest su tutta la

regione con raffiche fino a 80-100 chilometri orari od occasionalmente

superiori sulla Costa livornese, sulle isole dell’Arcipelago a nord

dell’Elba, sull’Appennino tosco-romagnolo e nelle zone sottovento. Sulle

zone collinari della Toscana centrale, invece, sono previste raffiche fino

a 70-90 chilometri all’ora, altrove e in pianura raffiche fino a 50-80

chilometri orari. Graduale attenuazione dei venti dal pomeriggio, con

residue raffiche forti sull’Arcipelago settentrionale e sulla Costa

livornese. Domani, niente da segnalare.