FERRARA PROTAGONISTA SU RAI 1. VIAGGIO NEI SAPORI E NELLA CULTURA SU LINEA VERDE LIFE. IL SINDACO FABBRI: “VETRINA IMPORTANTE A LIVELLO NAZIONALE PER LA NOSTRA CITTA’”

Ferrara, 2 dic – Il Castello Estense, Palazzo Schifanoia, Palazzo dei

Diamanti, come piazza Trento Trieste e i suoi mercatini, Parco Massari sono

stati tra i punti toccati da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, conduttrici

della nuova puntata di Linea Verde Life dedicata a Ferrara e al suo

territorio, andata in onda oggi, sabato 2 dicembre, alle ore 12.30 su Rai 1

e rivedibile su Rai Play. Durante l’approfondimento di un’ora, è emersa la

città del Rinascimento, perfetta per chi ama l’arte e la cultura, ma anche

il luogo perfetto per chi apprezza le ricette della tradizione e la buona

tavola, polo di innovazione e luogo a stretto contatto con la natura.

“Ringrazio lo staff di Linea Verde Life che, per la seconda volta

dall’inizio del nostro mandato, offre la possibilità di far scoprire e

conoscere Ferrara nelle sue molteplici attività e attrattività – dice il

sindaco Alan Fabbri –. Si tratta di un’ottima vetrina nazionale per la

città, ricca di approfondimenti e curiosità sul nostro territorio, che ci

fa essere competitivi a livello italiano e non solo nelle tantissime

proposte, siano esse culturali, turistiche, commerciali, naturalistiche”.

“Ferrara – prosegue il primo cittadino – ha tante storie di rinascita da

raccontare, come quella di Camilla Mondini che, riuscendo a dare un nome

alla sua malattia, ha creato una rete di aiuto per le persone che, come è

successo a lei, soffrono di disturbi alimentari, e quella di Mauro Borghi

al Canoa Club, insieme ai pluripremiati campioni di paracanoa e alle donne

operate al seno, che si riappropriano della vita grazie allo sport e alla

natura”.

La puntata su Rai 1 ha fatto tappa a Palazzo Schifanoia, dove ad attendere

Elisa Isoardi immerso tra il “calendario astrologico” degli affreschi del

salone dei Mesi è stato il conservatore Romeo Pio Cristofori, che ha

raccontato “uno dei più grandi cicli profani del Rinascimento italiano”, e

nel rinnovato Palazzo dei Diamanti, tra le opere di Achille Funi ora in

mostra. La troupe di Linea Verde Life è entrata poi all’interno del

petrolchimico di Ferrara, fondato da Giulio Natta nel 1957, dove in questi

ultimi tre anni è stato messo a punto il riciclo chimico della plastica,

che vedrà la commercializzazione alla fine del 2025, e infine si è parlato

del trionfo di sapori con la degustazione di tante specialità locali, dai

salumi ai dolci. Elisa Isoardi ha preparato uno dei prodotti tipici di

Ferrara, il pasticcio di maccheroni, aiutata dalla cuoca Maria Cristina

Borgazzi della Trattoria da Noemi che ha svelato al pubblico di Linea Verde

Life i segreti della prelibatezza culinaria, che gli Este mangiavano

durante il periodo di Carnevale, mentre Matteo Faccini di Ferrara Store ha

fatto scoprire la regina della tavola ferrarese, la salama da Sugo. Infine

le due conduttrici si sono ritrovate al Leon d’Oro con i dolci più buoni e

tradizionali di Ferrara, la tenerina e la zuppa inglese, dopo aver

assaggiato il pampapato in centro.

La puntata di Rai 1 si è conclusa sulle rigogliose mura di Ferrara, dove ad

attendere le due conduttrici in sella alla bicicletta è stato Simone

Dovigo, ferrarese emigrato a Londra per lavorare ma poi tornato in città

per dare vita al suo sogno, ovvero offrire percorsi cicloturistici tra le

bellezze del Ferrarese.

Il programma si può rivedere su RaiPlay al seguente link

