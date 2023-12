(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 *FERRARA EXPO VOLA A DUBAI PER LA COP28*

RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale, internazionale e permanente,

specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo

sostenibile dei territori – evento di Ferrara Expo – parteciperà alla

Cop28, la United Nations Climate Change Conference che si terrà fino 12

dicembre, presso Expo City di Dubai. Il ruolo dell’Italia alla COP28 si

fonda sull’impegno del Governo nel promuovere l’Accordo di Parigi in tutti

gli scenari internazionali, ma punta anche a valorizzare il più possibile

esperienze e buone pratiche dei tanti stakeholder e dei diversi attori del

nostro Paese impegnati nel contrasto al cambiamento climatico. RemTech

Expo, in tale occasione, promuove l’evento, in collaborazione con il

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE, dal titolo

“𝐑𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚

𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢-𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥

𝐓𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞𝐧𝐧𝐢𝐨”. È essenziale evidenziare che la Cop28, un

appuntamento di rilevanza mondiale, vedrà la partecipazione di

rappresentanti da oltre 200 paesi. Durante l’evento, saranno discussi più

di 50 documenti e proposte, coinvolgendo oltre 10.000 partecipanti, tra

delegati, osservatori e membri della società civile.

“Partecipare alla Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite

è motivo di grande orgoglio per Ferrara Expo e poter portare il contributo