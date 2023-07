(ARC) Montagna: Zannier, nuovo punto vendita Domini importante servizio

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 L’assessore all’inaugurazione a Lateis di Sauris

Udine, 22 lug – “Quello inaugurato oggi a Lateis di Sauris non

? solo un punto vendita, ma anche luogo di incontro e

aggregazione per la popolazione locale, nonch? un sito di

promozione per l’intero territorio in appoggio alle altre realt?

economiche della zona. Quanto per le aree di pianura pu?

apparire, a torto, come secondario per le aree montane ? invece

vitale”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari Stefano Zannier inaugurando oggi il punto vendita

dell’azienda agricola Domini di Sauris, specializzata nella

produzione e commercializzazione di fragole, lamponi, more,

mirtilli, ribes rossi e bianchi e conserve alimentari.

Zannier ha rimarcato come ad averlo reso possibile siano state le

politiche regionali per la montagna attivate a seguito della

pandemia, che hanno stanziato 12 milioni di euro a favore dei

giovani imprenditori operanti in area montana sotto i 41 anni,

con contribuzione pari all’80% dell’investimento.

“? stata una scommessa vincente, ma le risorse finanziarie, per

quanto importanti, da sole non bastano. A rendere l’operazione un

successo – ha osservato l’assessore – occorrono anche testa,

cuore e braccia e qui Albert Domini ha avuto capacit? di visione,

coraggio, disponibilit? al sacrificio e ottimismo verso il

futuro. Il risultato del suo lavoro ? visibile a tutti: una

filiera completa, dalla coltivazione alla lavorazione, dalla

vendita alla promozione”.

Quella dell’azienda Domini ? una produzione completamente locale,

che punta alla qualit? della materia prima, con un’organizzazione