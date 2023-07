(ACON) INDUSTRIA. MARTINES-POZZO (PD): LAGUNA INADEGUATA PER MAXI ACCIAIERIA

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 (ACON) Trieste, 21 lug – “La Danieli fa parte di un panorama di

grandi gruppi industriali che ha le risorse e le tecnologie per

investire in innovazione e per accelerare i processi di

transizione energetica. Questo non significa che la Laguna possa

considerarsi adeguata a impianti siderurgici, anche se cosiddetti

green, dal momento che costituisce un ecosistema delicato,

tutelato come sito di interesse comunitario per il suo patrimonio

naturalistico e ambientale, strategico per lo sviluppo di

un’economia turistica gi? in crescita che ? incompatibile con

produzioni siderurgiche di quelle dimensioni”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Francesco

Martines e Massimiliano Pozzo (Pd), aggiungendo che “Danieli e

Metinvest continuino pure a ricercare strade adeguate allo

sviluppo sostenibile, ma in questa ricerca anche sul livello

nazionale includano un’attenta analisi dei siti ospitanti, la cui

adeguatezza va valutata con trasparenza e con percorsi

partecipativi delle istituzioni a ogni livello, nonch? di tutto

il territorio”.

“Per quanto ci riguarda, la Regione con il presidente Fedriga e

l’assessore Bini, in questa complicata vicenda dell’acciaieria

non ha battuto un colpo. Anzi, non si ? affatto distinta per

trasparenza e metodo partecipativo sulle scelte pi? impattanti

per il territorio. Fedriga e Bini – prosegue l’intervento dem –

continuano tuttora a non dichiarare chiaramente la loro

posizione, nascondendosi dietro procedure amministrative e

burocratiche, mettendo cos? in difficolt? le amministrazioni

locali responsabili del governo dei loro territori, e gli stessi

cittadini, che vivono con ansia scelte calate dall’alto,

impattanti in maniera determinante sul futuro delle comunit?”.

Il Gruppo regionale del Partito democratico ribadisce quindi

“l’importanza dello sviluppo economico, la necessit? di una

strategia e di una programmazione sostenibile sulle politiche

industriali. Il fatto ? – concludono Martines e Pozzo – che

questo ipotetico impianto siderurgico da insediare nell’Aussa

Corno, a ridosso della laguna di Grado e Marano, non ha alcuna

sostenibilit? ambientale, sociale e forse neanche economica, se

non con interventi economici del pubblico per creare le

necessarie infrastrutture”.

ACON/COM/db

211658 LUG 23