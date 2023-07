(ACON) ASSESTAMENTO. DI BERT (FP): IMPEGNO COSTANTE PER CRESCITA FVG

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 (ACON) Trieste, 21 lug – “Mi dispiace ascoltare solamente

critiche riguardo al nostro operato. Comprendo il ruolo

dell’Opposizione, ma credo fermamente che la collaborazione

andrebbe privilegiata rispetto al costante scontro politico”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fedriga presidente,

Mauro Di Bert, che aggiunge: “Per l’assestamento abbiamo lavorato

al massimo delle nostre possibilit? e abbiamo illustrato

analiticamente in Commissione la provenienza del corposo avanzo

di bilancio”.

“Tale avanzo – continua il capogruppo Fp – ? stato possibile

anche grazie alla ridefinizione del patto Stato-Regione, ottenuta

mediante la contrattazione oculata del presidente Fedriga, che ha

portato 2 miliardi in pi? per il Friuli Venezia Giulia”.

“Pur comprendendo le dinamiche politiche, siamo aperti alla

collaborazione con la responsabilit? e l’azione pragmatica che ci

contraddistingue. Insieme – prosegue Di Bert – possiamo ottenere

risultati migliori per la nostra comunit?, mettendo da parte le

divergenze e lavorando per l’interesse comune”.

“Coerentemente con il nostro programma elettorale, continueremo

l’azione su temi per noi fondamentali come, ad esempio, la

famiglia, le infrastrutture e la salute. Il nostro impegno –

conclude il capogruppo – ? essere sempre disponibili al dialogo e

a trovare soluzioni per il bene di tutti i cittadini del Friuli

Venezia Giulia”.

ACON/COM/fa

211659 LUG 23