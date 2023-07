Nota Stampa ITA Airways – AGGIORNAMENTO

(AGENPARL) – lun 17 luglio 2023 NOTA STAMPA

Roma, 17 luglio 2023 – Per minimizzare ulteriormente i disagi per i passeggeri in seguito all’incendio che ha

colpito lo scalo di Catania Fontanarossa, ITA Airways comunica che sta lavorando per operare nella giornata

di domani sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull’aeroporto di

Palermo.

La Compagnia sta valutando di utilizzare anche aeromobili Airbus A330, auspicando il supporto degli operatori

di trasporto locali e regionali, al fine di garantire ai passeggeri una adeguata mobilità tra Catania e lo scalo di

Palermo.

ITA Airways conferma l’attenzione alla Sicilia e alla mobilità dei suoi cittadini, e continua a mettere in campo

tutte le misure necessarie a mitigare i disagi.

