Comunicato stampa: Giornata Internazionale dei Musei 2023 agli Eremitani

(AGENPARL) – PADOVA gio 18 maggio 2023 Venerdì 19 maggio i Musei Civici di Padova organizzano e promuovono “Stammi bene! danza, teatro e incontro al Museo Eremitani”, una intera giornata di attività aperta a visitatori e cittadini per suggerire e sperimentare un modo inclusivo e sostenibile di fruire i nostri musei in occasione della Giornata Internazionale del Musei di Icom.

“Abbracciando le linee guida di International Council of Museums – Consiglio Internazionale dei Musei, noi condividiamo e coltiviamo il principio per cui i musei, in quanto istituzioni solide e trame importanti nel tessuto sociale cittadino, godono di una posizione privilegiata nel contribuire in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità. Per questo, già da tempo, mettiamo a disposizione gli spazi dei nostri musei per attività di diverse realtà che si occupano del benessere di diverse categorie di cittadini. Il nostro ruolo ci permette di lavorare su progetti e iniziative che, creando un positivo effetto a cascata, favoriscano la diffusione di pratiche di sostenibilità sociale ed ambientale”, spiega Francesca Veronese, direttore dei Musei Civici di Padova.

Con questo obiettivo, “Stammi bene! danza, teatro e incontro al Museo Eremitani” sarà una giornata di racconto e condivisione di buone pratiche ma anche un laboratorio per sperimentare forme diverse di relazione fra visitatori e operatori.

Focus delle attività del mattino sarà la relazione fra l’istituzione museale e il benessere di persone con necessità specifiche con una lezione guidata di “Dance and Parkinson”, tenuta dalle coreografe conduttrici dell’omonimo progetto. A seguire la tavola rotonda “Museo e benessere. Racconto di una relazione aperta”, alla quale sarà presente anche l’assessore alla cultura Andrea Colasio, vedrà impegnati nella condivisione di studi ed esperienze attori del territorio che nel corso degli ultimi anni hanno utilizzato gli spazi dei Musei Civici per lavorare con gruppi di cittadini di età ed esigenze specifiche. Parteciperanno l’Associazione Parkinson Padova OdV, le coordinatrici de progetto “Dance and Parkinson”, i ricercatori ed esperti che hanno curato il Progetto StaArt – Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale dell’Università di Padova e i rappresentanti de Il Teatro de Linutile.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il pomeriggio sarà maggiormente dedicato alla sostenibilità e all’inclusione. Dalle 14:30 le sale del Museo saranno animate dalle prove aperte di “Gaia”, spettacolo a cura de “Il teatro de Linutile” e che propone testi e scene riguardanti il cambiamento climatico mentre i giovanissimi dell’Accademia de Linutile coinvolgeranno i visitatori in esercizi teatrali. Le attività sono gratuite per i visitatori del museo. A tale proposito, ricordiamo che tutti i cittadini residenti a Padova e gli studenti universitari hanno diritto all’ingresso al Museo a prezzo agevolato.

Alle ore 18:00 visitatori, operatori e cittadini di ogni età sono inoltre invitati ad “Agitare prima dell’uso”, lezione di danza partecipativa presso il Chiostro Albini di Museo Eremitani. La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di età né di esperienza nel ballo, è necessario però iscriversi attraverso i canali digitali dei Musei Civici e ricordare di indossare abbigliamento comodo

Programma e info su www.padovamusei.it

Fonte/Source: https://www.padovanet.it/notizia/20230518/comunicato-stampa-giornata-internazionale-dei-musei-2023-agli-eremitani