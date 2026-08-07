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Toscana

Tragedia di Pian di Rota: cerimonia in memoria di Eva, Menji, Danciu e Lenuca detta Tutsa, i bambini morti nel rogo della loro baracca nel 2007

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - di Eva, Menji, Danciu e Lenuca detta Tutsa
Lunedì 10 agosto alle 10.00 al Cimitero della Cigna (Lupi) 
si ricordano i bambini morti nel rogo della loro baracca nel 2007

 
Livorno, 7 agosto 2025 – Lunedì 10 agosto  alle ore 10.00 al Cimitero della Cigna (Lupi) si svolgerà la cerimonia in ricordo dei quattro bambini di famiglia rom morti tragicamente nel 2007 nel rogo della loro baracca, sotto un cavalcavia a Pian di Rota.
I bambini si chiamavano Eva, Menji, Danciu e Lenuca detta Tutsa e avevano tra i 4 e gli 11 anni.
In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale l'assessora Angela Rafanelli deporrà un mazzo di fiori alla tomba di Lenuca, l'unica dei quattro bambini ancora sepolta al cimitero dei Lupi alla Cigna (le altre salme per volontà dei genitori sono state traslate in Romania).
Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni che all'epoca supportarono le famiglie e l'Amministrazione nella gestione della tragica vicenda.

 

 

(AGENPARL)
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