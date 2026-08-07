[Comune Palermo] Collocazione luminarie per la festa di SS. Cosma e Damiano, a Sferracavallo. Ordinanza di limitazione della sosta

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - L'Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha emanato
un'ordinanza di limitazione temporanea della sosta per la collocazione
delle luminarie in occasione dei festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e
Damiano che si terranno a fine settembre nella borgata marinara di
Sferracavallo.
Il provvedimento, valido dal 7 al 13 settembre 2026, istituisce il divieto
di sosta con rimozione 0-24 ambo i lati per l'esecuzione e messa in opera
delle luminarie in:
• P.zzetta Sferracavallo dal civ. 1 fino al civico 22;
• P.zza S.S. Cosma e Damiano dal civ.1 al civ. 11;
carreggiata a senso unico direzione Isola delle Femmine.
Ordinanza allegata.