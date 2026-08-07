Salute urbana: Venezia punta sui giovani con il progetto “Generazione Città Sane

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Il Comune di Venezia aderisce al laboratorio nazionale "Generazione Città Sane", promosso dalla Rete Italiana Città Sane – OMS, e chiama a raccolta studenti universitari, laureandi e neolaureati di ogni disciplina per ridefinire i modelli di benessere urbano.
L'iniziativa parte dalla consapevolezza che la salute non si costruisce solo nei servizi sanitari, ma attraverso le scelte strategiche che riguardano la vita delle città: dalla tutela dell'ambiente alla qualità degli spazi pubblici, dalla mobilità quotidiana al contrasto alle disuguaglianze, fino all'uso dei dati e all'accessibilità ai servizi.
Questa prima edizione sperimentale vedrà la creazione di gruppi di lavoro composti da giovani con competenze e provenienze territoriali complementari, che opereranno su diversi ambiti tematici della salute pubblica locale.
Affiancati da amministratori ed esperti nazionali, i partecipanti avranno l'occasione di trasformare le proprie idee in strumenti operativi per le amministrazioni, contribuendo così alla stesura dei primi "Quaderni per le Città Sane": brevi documenti pratici, ricchi di analisi, esempi e indicatori utili che verranno messi a disposizione dei Comuni che aderiscono alla Rete.
Il percorso si svolgerà prevalentemente online tra ottobre 2026 e gennaio 2027, tra laboratori tematici e attività guidate, e si concluderà a febbraio 2027 con la presentazione pubblica dei lavori al Meeting nazionale della Rete.
Per valorizzare l'impegno dei partecipanti è previsto un riconoscimento economico di 500 euro a ciascun giovane selezionato, oltre ad un premio aggiuntivo di ulteriori 500 euro a testa destinato al gruppo di lavoro che raggiungerà un risultato più significativo rispetto ad altri.
"I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per immaginare le città del futuro", afferma l'assessore alla Coesione sociale Ermelinda Damiano. "Con 'Generazione Città Sane' vogliamo coinvolgerli direttamente nella definizione di proposte e strumenti utili a migliorare il benessere delle comunità, promuovendo una visione della salute che integra inclusione sociale, sostenibilità e qualità della vita".
Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2026, specificando l'oggetto "Candidatura Generazione Città Sane", all'indirizzo email: ( . Il bando completo e le informazioni dettagliate sono consultabili sul sito ufficiale della Rete all'indirizzo (
Venezia, 7 agosto 2026
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