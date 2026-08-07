(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Con un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'interno, il deputato Fabio Porta ha chiesto al Governo di spiegare perché non sia ancora stato adottato il decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio 2025 per rendere operativo il fondo destinato al contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera, finanziato con 500 mila euro per il 2026 e 500 mila euro per il 2027.
Fabio Porta: subito operativo il fondo contro il reclutamento illegale della manodopera straniera
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