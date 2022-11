(AGENPARL) – mer 09 novembre 2022 RFI, TERREMOTO NELLE MARCHE: CIRCOLAZIONE SOSPESA PER CONTROLLI SULLE LINEEE ADRIATICA, ANCONA-ROMA E RIMINI-RAVENNA

·tra Rimini e Varano, Falconara e Jesi, Gatteo e Cesenatico

·nessun treno fermo in linea

Ancona, 9 novembre 2022

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico, a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona.

Nessun treno è fermo in linea. Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico.