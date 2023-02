(AGENPARL) – mer 26 ottobre 2022 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 24 OTTOBRE 2022

CONTATTO: Cap. Pasquale Pinnelli (TPC CC di Cagliari).

COMUNICATO STAMPA

TORTOLI’: RINVENUTI BENI DI INTERESSE STORICO SCIENTIFICO

In questi giorni i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari sono stati impegnati in tutto il nuorese per controlli in merito al patrimonio archeologico illecitamente sottratto. A Tortoli, con il supporto della locale Stazione e dei colleghi di Barisardo, durante un controllo venivano notati in esposizione in un esercizio commerciale quattro anfore e due ceppi d’ancora, manufatti databili tra il V sec. a.c. ed il VII sec. a.c., ritenuti di ambito etrusco e romano (età imperiale e tardoantica). Subito sono scattati gli accertamenti del caso ed è stata interessata anche la locale soprintendenza A.B.A.P. che ha ritenuto i beni di notevole interesse storico scientifico, (l’anfora etrusca rappresenta un esemplare unico nel panorama archeologico isolano) il valore economico stimato si aggira sui 25.000 euro. A seguito del recupero sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Lanusei tre soggetti, indagati per “ricettazione di beni culturali” ed “impossessamento illecito”.