Ospedale Israelitico: visite gratuite per la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi 20 ottobre

(AGENPARL) – Roma, 14 ottobre 2022 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, in programma il 20 ottobre, l’Ospedale Israelitico aderisce alla settima edizione dell'(H)Open Day promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Il network ospedaliero, già premiato con due Bollini Rosa per la cura e l’attenzione per la medicina di genere, dedicherà la giornata di giovedì 20 ottobre 2022 alla salute delle ossa, con colloqui e visite ambulatoriali gratuite, questionari e diffusione di materiale informativo sulla cura e la prevenzione di questa patologia.

L’osteoporosi è una malattia che interessa tutto lo scheletro. Si distingue per il silente deterioramento dell’architettura ossea ed è caratterizzata dalla lenta riduzione della sua massa minerale. Ciò comporta inevitabilmente la fragilità dell’osso e un conseguente aumento del rischio di fratture. Oggi, grazie ai progressi della tecnologia, l’osteoporosi può essere facilmente diagnosticata attraverso esami strumentali che misurano la densità minerale ossea e soprattutto può essere prevenuta.

Per questo, grazie al supporto del team di geriatri, guidati dal Dott. Stefano Ronzoni, Responsabile dell’UOC di Geriatria dell’Ospedale Israelitico, e alle innovative tecnologie in dotazione presso il nosocomio ebraico, sarà possibile valutare il rischio di frattura mediante l’algoritmo DEFRA CALC e analizzare la forza muscolare del paziente. Inoltre, verrà somministrato il questionario SARC-F, utile per la valutazione della sarcopenia.

“Il nostro Ospedale è da sempre attento al ruolo della prevenzione e all’importanza della sensibilizzazione – dichiara la Dott.ssa Gabriella Ergasti, Direttore Sanitario dell’Ospedale Israelitico – essere presenti anche quest’anno con la nostra attività ambulatoriale, di consulenze e informazione è motivo di orgoglio e soddisfazione. E dunque, è con piacere che prendiamo parte a questa importante manifestazione al fianco della Fondazione Onda”.

L’appuntamento è per giovedì 20 ottobre 2022, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sede di Piazza S. Bartolomeo all’Isola, 21. L’accesso alle visite sarà gratuito. Per info e registrazioni è sufficiente contattare il numero 3311424439 o consultare il sito internet www.ospedaleisraelitico.it