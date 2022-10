(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Jo%3d9wJpJ_uqSq_61_rrVp_27_uqSq_56aaiTfZ.hCa0oIp.4rC_rrVp_27i_HQtS_RfIqB.aJsN_rrVp_27_uqSq_66fDk_HQtS_SdIySvVe_HQtS_Sa0p_HQtS_SdE83g_ITsP_Td_HQtS_SdMsRsL4–Z_rrVp_2W1_HQtS_SdGy_HQtS_R6._ITsP_Tg8-4as_HQtS_Sa6jU_rrVp_2W1_HQtS_SdGs_HQtS_R6Q_uqSq_564_ITsP_Td-_HQtS_R6O_uqSq_64pM_uqSq_5VjWi28VrQ_rrVp_32BB_rrVp_35qQwQ11a2dnCmP%263%3d1a9T6Z%26g%3dCuJy32.EhJ%26iJ%3d4W5a9%26B%3d1%26E%3d4S8R8%26E%3d2UCY%26t%3d-RAW7T8U4X8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

1.a COMMISSIONE CONSILIARE – Mercoledì 12 ottobre 2022 alle 16 in sala del Consiglio Comunale della residenza municipale

Esame di delibere di Bilancio e ratifiche consiliari

11-10-2022 / Giorno per giorno

La 1.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Caterina Ferri – si riunirà mercoledì 12 ottobre 2022 alle 16 nella sala del Consiglio Comunale della residenza municipale. Queste le delibere che verranno poste all’esame con relatore l’assessore a Bilancio e Contabilità Matteo Fornasini:

– “Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti – abbo 2022” (Proposta n. 41/2022);

– “Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della delibera di Giunta Comunale n. 419/2022 del 23/08/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 in via d’urgenza salvo ratifica per il progetto “Usage – urban data spaces for green deal” nell’ambito del programma Horizon CL6-2021 – Governance 01-17. Introito fondi europei” (Proposta n. 44/2022).

Per info sulle attività delle commissioni consiliari [www.comune.fe.it/it/b/11822/agenda-delle-commissioni-consiliari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d0gMUEf%263%3dR%26w%3dXJY0b%266%3dSCgP%26L%3dqQAG2_OhtY_Zr_IZzg_So_OhtY_YwN6T.tFvR56.oB.zK_1xjq_ACzK_1xjq_ACs_IZzg_SoXHYAY_9rbw_I7jD2j8rvEm8-u6uIv-4xJ402PzFwF-tFwPzCr890%26m%3dJBJ50I.EnQ%26zJ%3d0dLaE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Dirette e archivio di legislatura anche su [ferrara.consiglicloud.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d6aMbAZ%263%3dY%26s%3dRJf6V%266%3dZ9aP%26S9f2r%3dmKANx_Ih1U_Tr_PVtg_Zk_Ih1U_SwDjI99w2.tMsJzEq0tJtLu.Gy_Ih1U_SwFtDv%26B%3drL0ThS.5Cy%2600%3dYBVQd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

