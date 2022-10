“Vado a vivere per conto mio!”: più della metà degli italiani lo fa prima dei 30 anni

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 NOTA STAMPA

Sondaggio di Immobiliare.it sulla ricerca dell’indipendenza abitativa

“Vado a vivere per conto mio!”: più della metà degli italiani lo fa prima dei 30. La spinta arriva principalmente da incomprensioni con famiglia e coinquilini

Una persona su cinque è passata prima dalla condivisione con altri coinquilini

Milano, ottobre 2022 – Italiani eterni Peter Pan restii ad abbandonare il nido? Non è proprio così. L’ultima survey di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, che ha coinvolto un campione di oltre 3.000 utenti, ha evidenziato come quasi il 60% di loro si sia trovato un posto tutto per sé o da condividere con l’amato/a prima dei 30 anni.

Prima di compiere il grande passo in maniera del tutto autonoma (o in coppia) una persona su cinque ha dichiarato che prima ancora di una casa per sé aveva già lasciato la famiglia per vivere con dei coinquilini. Una minoranza, comunque, rispetto a chi (80%) invece ha deciso di rimanere nella casa d’infanzia prima di andare a vivere per conto proprio.

L’acquisto rimane una chimera, almeno quando si parla della prima abitazione da soli: il 60% dei rispondenti ha infatti raccontato di aver preso un immobile in affitto. Se però si aspettano i 30 per andare via di casa, è più probabile che si riesca ad acquistare. E infatti oltre la metà (55%) del campione che ha smesso di condividere l’immobile con amici o famiglia fra i 31 e i 35 anni, lo ha fatto per comprare.

Cosa spinge a compiere il grande passo di una casa tutta per sé