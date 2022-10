PIANETA TERRA FESTIVAL| Gli eventi e gli incontri di domani, venerdì 7 ottobre

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [../Desktop/Intestaz.png]

PIANETA TERRA FESTIVAL

Una rivoluzione per la sostenibilità

Lucca, 6 – 9 ottobre 2022

Nella mattina di venerdì 7 ottobre si entra nel cuore del festival anche con eventi e laboratori riservati a bambini e ragazzi, programmati nella sala studio Agorà e nell’Orto botanico anche grazie al contributo dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Al centro degli incontri la didattica ecologica e le problematiche dell’educazione nei termini dell’inclusione e dell’inquinamento.

Come immaginare e realizzare nuovi stili di vita per rispondere alle sfide del cambiamento climatico? Ce lo hanno spiegato in una maratona di due ore i ragazzi di un gruppo di scuole che in questi mesi hanno svolto molteplici attività didattiche in aula e fuori.

Numerosi anche gli eventi dedicati a temi del mondo dell’industria e delle attività produttive. Come l’incontro che si tiene nella sala convegni di Confindustria Toscana Nord sulle nuove sfide per la produzione di energia elettrica tra sostenibilità e mercato (ore 15:00) e poi spazio anche alla moda con Brunello Cucinelli e Federico Marchetti (sala studio Agorà ore 15:00) che ci parlano di un “Manifesto della moda rigenerativa”.

Carlo Petrini dialoga invece con Stefano Liberti dei rischi che corre la nostra ‘sovranità alimentare’ (sala studio Agorà ore 17:00) alla luce delle conseguenze dei cambiamenti climatici mentre, sempre alle 17 (Sala Affresco del San Micheletto), Francesca Bria ci spiega come la tecnologia e l’innovazione possono essere adoperati per progettare una città più sostenibile.

Alle 18 si arriva a uno degli eventi clou del festival: “Alberi maestri” vede protagonisti in San Francesco Stefano Mancuso e Paolo Cognetti, autore del celebre libro ‘Le otto montagne’ tradotto in una versione cinematografica di grande successo all’ultimo Festival di Cannes. Le piante sono la materia di cui è fatta la vita. La vita esiste perché esistono le piante. Possiamo imparare dalle piante un modo più gentile di stare al mondo, più armonioso di vivere tra noi, più generoso verso gli altri viventi e quelli che verranno dopo? Questi gli interrogativi da sviscerare in questo incontro decisamente tra i più attesi e che fa da ‘apripista’ al grande evento serale tra oceano e vette alpine: Hervé Barmasse, l’uomo che ha aperto nuove vie di salita al Monte Cervino, vera rockstar dell’alpinismo moderno, a confronto con Giovanni Soldini, che con oltre 25 anni di regate transoceaniche può definirsi una sorta di esser anfibio che del mare conosce tutto. Chi più di loro può raccontare la mutazione in atto anche in luoghi irraggiungibili ai più? Se scali le montagne più alte del mondo ti accorgi che in dieci anni un ghiacciaio si può abbassare anche di 200 metri di altezza e, se monti l’Ocean Pack nella “pancia” del trimarano che aspira l’acqua, capisci quanta CO2 ha assorbito il mare. Sono loro a dirci che siamo all’ultimo appello!

Chiude la serata, sempre in San Francesco, “Vox Balaenae” di George Crumb per flauto, violoncello e pianoforte in collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese e il Conservatorio Luigi Boccherini: una composizione iconica dove il riferimento alla voce della balena diventa anche il pretesto per una ricognizione sull’inizio e la fine dei tempi, che verrà eseguita in un blu di profonda suggestione. Interpreti Simone Rugani, pianoforte, Antonio D’Eliseo, flauto e Francesca Gaddi, violoncello.

Ma la giornata è ricca. Da segnalare anche un focus sull’esperienza di economia civile della provincia di Lucca con Carlo Andorlini, don Simone Giuli e Luca Menesini (Palazzo Ducale, ore 16.45) e un evento a cura di WWF con Riccardo Balducci, Eduardo Kohn, Isabella Pratesi con l’incontro “Tutto è vivente. Ricominciamo da una nuova ecologia del sé” (Cappella Guinigi, ore 18,45).

