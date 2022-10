(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Distinti saluti.

COMUNICATO STAMPA

Barcolana: ADM presente sulle rive e in piazza Sant’Antonio

Trieste, 30 settembre 2022- Dopo il grande interesse suscitato dalla partecipazione alla scorsa edizione, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) quest’anno sarà presente alla Barcolana presso le rive con uno stand dedicato e con una “casa del falso” in piazza Sant’Antonio.

Nel corso della manifestazione, presso lo stand sarà possibile conoscere l’attività dell’Agenzia in campo doganale, delle accise e dei giochi, vedere un’esposizione di prodotti contraffatti sequestrati e, nelle mattinate, assistere a dimostrazioni di analisi sul caffè effettuate dai chimici di ADM.

I funzionari saranno a disposizione per illustrare curiosità, rispondere alle domande e far conoscere il variegato mondo della dogana.

In piazza Sant’Antonio è stata posizionata una “bubble room” in cui, tra le altre merci contraffatte, sarà esposta anche una Ferrari 250 GT SWB contraffatta.