Cs. n.338 Un servizio di trasporto pubblico pensato per chi vuole andare a ballare comodamente e in sicurezza

Un servizio di trasporto pubblico pensato

per chi vuole andare a ballare comodamente e in sicurezza

“Prende avvio da venerdì 18 luglio – dichiara l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri – il servizio di trasporto pubblico pensato per chi vuole andare a ballare comodamente e in sicurezza.

Con partenza da Ragusa Ibla (Largo Ottaviano) alle 22.50, da Piazza Zama alle 23.00 e da via Brin a Marina di Ragusa alle 23.25, il servizio arriverà al Koala Maxi alle 23.30 circa.

Ritorno con partenza alle 2.50, per raggiungere via Brin alle 3.00, piazza Zama alle 3.25 e Ragusa Ibla alle 3.30.

Costo del servizio 2.90€ a tratta da Ragusa e da Ibla, 1.90€ da Marina.

Proprio in previsione della riapertura del Koala Maxi, insieme alla consigliera Mezzasalma nei giorni scorsi abbiamo svolto diversi incontri con i titolari della ditta di Trasporti Tumino per mettere a disposizione di giovani e non un servizio comodo e sicuro.

Con un biglietto dal costo basso si potrà andare a ballare e tornare a casa in tutta tranquillità per sé e per gli altri”.

