18 luglio 2025

Infanzia e adolescenza, audizione garante Marina Terragni – Martedì alle 13.30 diretta webtv

Martedì 22 luglio, alle ore 13.30, presso l’aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, svolge l’audizione in videoconferenza dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni.L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

