/La presenza in rappresentanza della Provincia alla cerimonia di

conferimento della cittadinanza onoraria in piazza del Popolo/

MATTIOLI: «PROFONDA RICONOSCENZA AL 28ESIMO REGGIMENTO PAVIA»

La consigliera provinciale Anna Maria Mattioli, in rappresentanza

della Provincia, ha presenziato al conferimento da parte del Comune di

Pesaro della cittadinanza onoraria al 28esimo Reggimento Pavia. «Un

riconoscimento fortemente voluto dal sindaco Andrea Biancani e dal

consiglio comunale di Pesaro – ha detto Mattioli – per rendere onore

ed esprimere gratitudine all’impegno quotidiano e al profondo legame

che questa unità dell’esercito ha saputo instaurare con il territorio,

attraverso attività operative, missioni internazionali e una costante

collaborazione con le istituzioni civili locali, soprattutto nei

contesti di emergenza e sicurezza. Con questo gesto simbolico ma

fortemente evocativo tutta la Provincia di Pesaro e Urbino riconosce

il valore umano, etico e sociale di queste donne e uomini in divisa,

che ogni giorno operano per garantire libertà, sicurezza e stabilità.

Le missioni di pace all’estero, l’operatività in situazioni di crisi,

l’attenzione verso le comunità del nostro territorio, fanno delle

forze armate un presidio civile e responsabile, sempre più vicino ai

cittadini. Il conferimento della cittadinanza onoraria al 28esimo

Reggimento Pavia si inserisce in un percorso di valorizzazione delle

istituzioni che con spirito di servizio, contribuiscono alla tutela

della comunità, al rafforzamento della legalità e alla costruzione di

una cultura della “pace”. Ogni giorno queste donne e uomini

straordinari servono la loro divisa, la nostra nazione e il nostro

territorio con eccezionale professionalità e grande spirito di

abnegazione, come dimostrato soprattutto in occasione di alcuni eventi

drammatici che la nostra comunità ha vissuto. Mi riferisco a eventi

come il terremoto, le alluvioni e non ultima la pandemia da Covid

durante i quali non hanno mai fatto venir meno la loro vicinanza

concreta, con ventre a terra e grande altruismo. E citando occasioni

più spensierate, come le scorse giornate Fai d’autunno, ringrazio

personalmente per aver spalancato le porte delle Caserme “Cialdini” e

“Del Monte” ed aver offerto alle migliaia di visitatori l’opportunità

di visitare e conoscere la bellezza della parte storica del complesso

militare, insieme alle attività che si svolgono all’interno, con

grande gioia dei bambini e delle loro famiglie per aver esplorato un

luogo rigoroso, ma altrettanto affascinante e unico. La cittadinanza

onoraria rappresenta quindi un atto dovuto e di profonda

riconoscenza», ha concluso Mattioli.