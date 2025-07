(ARC) Territorio: Amirante, “Sei sere” riferimento per ciclismo mondiale

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 Presentata la 24. Edizione della manifestazione a Pordenone

Pordenone, 18 lug – “Il velodromo Bottecchia ? la struttura che

in regione rappresenta un punto di riferimento per il ciclismo;

ed ? per questo motivo che abbiamo investito tre milioni per la

sua copertura, rendendolo ancora pi? moderno e adatto a

manifestazioni internazionali come quella presentata oggi. In

Friuli Venezia Giulia l’impiantistica ? a livelli di eccellenza

permettendo cos? a molti giovani di praticare sport in sicurezza,

acquisendo valori ed esperienze che poi saranno utili nella

vita”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina

Amirante partecipando oggi alla cerimonia di presentazione della

24. Edizione della “Sei sere internazionale Citt? di Pordenone”.

La manifestazione vedr? in pista 20 coppie provenienti da 12

nazioni del mondo, pronte a contendersi la prestigiosa maglia

bianco-rossa simbolo del primato. Il programma prevede un ricco

calendario di eventi collaterali che animeranno le serate, con

gare per categorie giovanili, esibizioni e prove dimostrative.

Alla presenza del presidente del sodalizio organizzatore Bruno

Battistella e dei rappresentanti della Federazione ciclistica

provinciale, regionale e nazionale, l’esponente dell’Esecutivo

nel suo intervento ha evidenziato l’attenzione che

l’Amministrazione regionale ha posto nei confronti

dell’associazione “Amici della pista”, per dare loro il giusto

sostegno per un intervento che render? ancora pi? moderno

l’impianto di gara.

“La “Sei sere” – ha detto Amirante rappresenta, da oltre

vent’anni, uno degli appuntamenti pi? rilevanti del ciclismo

europeo, attirando i migliori atleti del panorama internazionale.

La Regione conferma il proprio sostegno a manifestazioni di

questo livello e alle associazioni sportive che le rendono

possibili, con un’attenzione costante anche alla funzionalit? e

all’efficienza degli impianti sportivi. Non a caso abbiamo

stanziato un primo finanziamento di 3 milioni di euro per la

copertura del velodromo, un investimento strategico che punta a

rendere questa struttura fruibile 365 giorni all’anno, a

prescindere dalle condizioni meteo. L’obiettivo ? chiaro:

garantire continuit? all’attivit? ciclistica, attrarre eventi di

livello internazionale e offrire alle nuove generazioni un

ambiente sicuro e moderno in cui crescere”.

L’assessore hai poi ricordato come il velodromo sia molto pi? di

una semplice pista. “Questo impianto – ha detto Amirante – ?

un’opportunit? concreta per costruire futuro, per educare

attraverso lo sport, per trasmettere valori che parlano di

rispetto, impegno, lavoro di squadra”.

Infine il rappresentante dell’Esecutivo regionale ha rivolto un

ringraziamento, anche a nome del presidente Massimiliano Fedriga

e dei colleghi di Giunta Mario Anzil e Sergio Emidio Bini

all’Associazione “Amici della Pista” e a tutti i volontari “che

con generosit?, passione e dedizione rendono possibile tutto

questo. Senza il loro impegno silenzioso ma fondamentale, nulla

di tutto ci? sarebbe realizzabile”.

