(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 MATONE (LEGA) DOPO IL CASO SALA, BISOGNAVA SUBITO PAREGGIARE CON UN NUOVO CASO SALVINI

Roma, 18 lug. – “Da un lato Salvini che viene scientificamente rincorso fino in Cassazione dai giudici di Palermo, dall’altro l’enorme scandalo di Milano che coinvolge il Sindaco Sala. In gergo calcistico si direbbe ‘uno a uno’ palla al centro, con il piccolo particolare che Salvini ha già subito un ingiusto processo ed è stato assolto. Mi auguro sia così per Sala e gli altri 73, che ci fanno ripiombare in atmosfere già vissute sotto la Madonnina oltre 30 anni fa”.

Lo ha detto Simonetta Matone, deputato della Lega ed ex magistrato.

__________

Ufficio stampa Lega Camera