Uispress n. 28 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 18 luglio 2025

Centri Estivi Multisport Uisp, perché “insieme” è più bello! Le buone pratiche del territorio: inclusione al centro

I Centri Estivi Multisport Uisp sono nel pieno dell’attività in tutta Italia: tra partecipazione, inclusione e innovazione la proposta cresce e si evolve, in risposta ai bisogni espressi dai territori. L’Uisp, con cura e capacità, si impegna affinché bambini e ragazzi con e senza disabilità possano condividere del tempo insieme, giocare, relazionarsi, esplorare, allenandoli ad interagire ed integrarsi con tutti, a prescindere dalle rispettive possibilità.

Dai Comitati Uisp di Bologna, Grosseto e Foggia-Manfredonia arrivano alcune buone pratiche dell’associazione tese all’inclusione di tutte e tutti.

“Lavoriamo sempre nel rispetto dei tempi e della tenuta emotiva di bambini e ragazzi, cercando di bilanciare le esigenze di tutti e tutte”, spiega Teresa Di Stefano, responsabile dei Centri estivi multisport Uisp Bologna. “I bambini con disabilità sono stati accolti positivamente da tutto il gruppo, questo per noi è motivo di soddisfazione”, afferma Massimo Ghizzani, responsabile Centri Estivi Multisport Uisp Grosseto. “Bisogna dare ai bambini un ventaglio di possibilità, affinchè esplorino liberamente le loro abilità e le capacità”, Nancy Zorretti, presidente del comitato Uisp Foggia-Manfredonia

Quando la magia del calcio è donna: grazie alle azzurre crescono consapevolezza e rispetto. Parla M. Claysset

Il calcio che non ha genere, la fascia rainbow della capitana Linari, Cristina Girelli e i suoi 220 gol in serie A, Manuela Giugliano, prima azzurra ad essere candidata nel Pallone d’oro del 2024 e tutte le altre azzurre: abbiamo imparato a conoscere le loro storie. Le azzurre se la vedranno martedì prossimo con l’Inghilterra, semifinale del Campionato europeo di calcio, era dal 1997 che la nazionale femminile non arrivava a questo traguardo.

“L’Uisp lo chiede da tempo: lo sport e anche il calcio femminile hanno bisogno di spazio e di attenzione nei palinsesti tv – dice Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp – Questo significa sottolineare la necessità di più attenzione anche da parte delle istituzioni sportive e politiche. Le ragazze che praticano calcio sono aumentate molto in questi ultimi anni e anche a loro fa piacere vedere il loro sport raccontato dai media e dalla televisione. Questo vale per tutti gli sport femminili”

Il valore sociale dello sport passa da qui: Uisp Firenze avvia le attività nell’Istituto penale per i minorenni Meucci

Dopo anni di presenza consolidata nelle Case Circondariali di Sollicciano e Mario Gozzini, l’Uisp Firenze amplia il proprio impegno nel mondo penitenziario e fa il suo ingresso anche all’interno dell’Istituto penale per i minorenni con annesso Centro di prima accoglienza G.P. Meucci. Un passo importante che conferma ancora una volta l’impegno della Uisp nel promuovere lo sport come diritto e come potente veicolo di inclusione, benessere e rieducazione.

“Il valore sociale dello sport viene ormai riconosciuto da tutti – dichiara Gabriella Bruschi, presidente Uisp Firenze – ma in ambito carcerario il ruolo che svolge diventa fondamentale anche nei processi di rieducazione e reinserimento. Siamo consapevoli della responsabilità e dell’importanza del nostro ruolo nel carcere e, soprattutto, in quello minorile dove ricominciamo questo percorso dopo alcuni anni. Oltre ad una sana attività fisica lo sport insegna il rispetto delle regole, la lealtà”

Progettazione Uisp: quotidianità che diventa cambiamento sociale attraverso lo sport. Parla S. Farina

Lo sport sociale e per tutti è un formidabile strumento di coesione sociale, inclusione, benessere per tutti e per tutte. Non sono parole ma fatti e la dimostrazione ci viene dai progetti, dal modo di concepirli, di realizzarli e di verificarne la ricaduta sociale: “L’Uisp è impegnata in decine di progetti nazionali e internazionali di qualità, misurabili e verificabili, realizzati con ricadute positive su tutto il territorio nazionale”, dice Salvatore Farina, responsabile delle Politiche per la progettazione Uisp.

La modalità del lavoro a progetti all’interno di un’organizzazione complessa come l’Uisp, si costruisce per gradi e per sperimentazioni successive, creando una comunità progettuale capillarmente diffusa sul territorio nazionale: una vera e propria rete di competenze capace di promuovere partnership con altre organizzazioni sociali del terzo settore, amministrazioni, università, centri di ricerca, fondazioni. “Ci guida l’idea strategica della Transizione Sportiva nelle tre dimensioni sociale, economica ed ambientale”, prosegue Farina

Copiloti 2025 in Emilia-Romagna: con il Motorismo Uisp l’ebbrezza dell’autocross è per tutti e tutte

Il piacere dell’avventura e quello della solidarietà si legano strettamente in occasione di Copiloti 2025: l’iniziativa organizzata dal Motorismo Uisp Emilia Romagna con Arena Cross Carpi e in programma sabato 19 e domenica 20 luglio a Carpi (Mo). Insieme alla scuderia A-Team, ragazzi e ragazze con autismo o altre disabilità potranno sperimentare l’emozione di girare a bordo di vetture da autocross su una pista ufficiale.

“A bordo di macchine allestite per il cross ragazzi e ragazze con disabilità, in particolare con autismo, proveranno l’ebbrezza di stare al fianco di un pilota e vivere l’emozione in prima persona”, racconta Daniele Manicardi, coordinatore Motorismo Uisp Emilia Romagna.

"Questa iniziativa rientra in una delle priorità programmatiche che ci siamo dati: incentivare le attività dedicate alle persone con disabilità", dice Armando Stopponi, coordinatore Sda Motorismo Uisp

Al via il Tavolo ministeriale su attività fisica e salute. Il contributo Uisp. Parla Massimo Gasparetto

La prima riunione del Tavolo di lavoro per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive, ai sensi del Decreto ministeriale 16 settembre 2024, si è tenuta a Roma il 17 luglio, presso la sede del ministero della Salute.

“Come sostenuto da diversi partecipanti, gli stili di vita si cambiano se ciò risulta agevole e piacevole, non è un dovere, ma un piacere – dice Massimo Gasparetto, responsabile nazionale Uisp delle Politiche per la promozione della salute e welfare – Lo sport per tutti, in tutte le sue declinazioni, è una grande risorsa di comunità e la Uisp ha gli strumenti, le competenze e le motivazioni per essere parte di questo processo che può andare a vantaggio di ogni cittadino del nostro Paese”

Alleanze più forti e spirito di comunità per generare il cambiamento sul territorio. Il Living Lab Uisp a Sassari

Mercoledì 16 luglio si è tenuto il Living Lab organizzato da Uisp Sassari, nell’ambito del progetto Tran-Sport promosso dall’Uisp e sostenuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In occasione di questo primo incontro l’Uisp ha presentato le finalità del progetto e condiviso il concetto di transizione sportiva, per invitare all’acquisizione di un approccio sistemico e partecipativo che superi le divisioni tradizionali e promuova lo sviluppo del territorio.

"Il nostro territorio possiede un patrimonio attivo di organizzazioni sociali ma disorganico e sottovalutato – afferma Laura Caggiari, referente territoriale del progetto Tran-Sport – vogliamo costruire alleanze più forti e muoverci come comunità, per generare un vero cambiamento sul territorio"

Icehearts a Oristano: sport, fiducia e partecipazione. Presentiamo il video internazionale del progetto

Uno spazio per sentirsi accolti, per sperimentare, per stare insieme. A Oristano, il progetto Icehearts Europe, promosso da Uisp e ispirato al modello finlandese, ha accompagnato nel corso dell’anno scolastico 40 bambine e bambini delle classi 1ª A e 4ª B della scuola primaria di Sa Rodia, con attività settimanali svolte in orario curricolare durante le ore di educazione motoria. Due ore a settimana, nella palestra scolastica, dedicate al gioco, al movimento e alla relazione, con una proposta centrata su attività multisport e sulla costruzione del gruppo.

Le attività italiane sono parte del programma europeo Icehearts Europe, attivo in otto Paesi e coordinato da ISCA. In questi giorni è stato pubblicato il video ufficiale del progetto europeo, che raccoglie immagini dai diversi contesti nazionali, comprese alcune sequenze realizzate all’interno delle attività Uisp in Italia. Un racconto corale che mostra la forza dello sport come strumento di inclusione, relazione e costruzione di legami.

GUARDA IL VIDEO DI ICEHEARTSLeggi l’articolo

La formazione Uisp non si ferma nemmeno d’estate. Gli appuntamenti su tutto il territorio nazionale

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Vanessa Pallucchi: “Quanto ancora bisogna attendere per avere una giusta fiscalità per il terzo settore?”

“L’attuazione della delega fiscale costituisce un’occasione cruciale per l’introduzione di misure che permettano agli Enti di terzo settore di non essere penalizzati dalla nuova fiscalità contenuta nella riforma del terzo settore. Dopo la ricezione della comfort letter dell’Ue, alcuni provvedimenti non sono più rinviabili: il nuovo sistema fiscale è alle porte e l’assenza di alcuni importanti interventi non permette agli enti di prendere decisioni sul proprio, incombente, futuro. Quanto ancora bisogna attendere per avere una giusta fiscalità per il terzo settore?”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum terzo settore, rispetto al decreto legislativo in materia di Iva, già passato all’esame preliminare del Cdm

Anche quest’anno puoi donare il tuo 5×1000 all’Uisp: per i diritti e la coesione sociale

Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il modello 730/2025 precompilato per la visualizzazione, per le modifiche e l’invio si partirà dal 15 maggio e si avrà tempo fino alla scadenza del 30 settembre ed entro il 31 ottobre per il modello Redditi Persone Fisiche.

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno.

Perché sostenere l’Uisp? Al centro della Uisp c’è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e valorizzare.

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

Sport sociale e per tutti Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: SportUp Taranto: inclusione e benessere per i giovani del territorio; Il gran finale di SportPerTutti Fest all'insegna del green; Lo sport sociale strumento al servizio della salute mentale; Uisp Foggia Manfredonia al fianco dei detenuti con Time-out; Ecco i prossimi appuntamenti con i corsi di formazione Uisp

