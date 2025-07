ATLETICA, CELEBRIN DA SOGNO: IN FINALE AGLI EUROPEI UNDER 23 | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

CAMPIONI D’ITALIA!

2013OCTATHLON

ALLIEVIscudetto_rid

COMUNICATO STAMPA

CELEBRIN DA SOGNO: IN FINALE AGLI EUROPEI UNDER 23

Il ventenne altista veneziano di Trevisatletica supera la qualificazione

nella rassegna continentale: cinque salti, senza errori, sino alla quota di

2.16. Domenica la gara per le medaglie

Treviso, 18 luglio 2025 – L’emozione della prima maglia azzurra. Il

confronto con i migliori coetanei d’Europa. Niente d’insuperabile per

Federico Celebrin che questa sera si è qualificato per la finale del salto

in alto ai Campionati Europei under 23 di Bergen (Norvegia).

Per il ventenne di Trevisatletica un percorso netto, interamente senza

errori, sino alla quota di qualificazione: entrato in gara a 2 metri, ha poi

superato, ugualmente senza incertezze, le misure successive, a 2.05, 2.09,

2.13 e 2.16. Solo altri tre atleti sono riusciti a compiere lo stesso

cammino immacolato di Celebrin, che ora guarda tutti dall’alto in classifica

assieme al francese Diane, allo svedese Holm e all’altro azzurro Sioli. Un

risultato di ottimo auspicio, in vista della finale che domenica 20 luglio,

con inizio alle 16.25, assegnerà le medaglie.

Per Federico, classe 2004, veneziano di Favaro Veneto, quello di Bergen è il

primo impegno azzurro di una carriera che ha letteralmente preso il volo a

partire dal 2023, quando l’allievo del tecnico Andrea Vianello è approdato

in Trevisatletica.

Durante l’inverno, Celebrin ha portato il record personale a 2.23, vincendo

il bronzo agli Assoluti indoor di Ancona e l’argento ai Tricolori under 23

in sala. Con l’inizio della stagione all’aperto, ha saltato 2.21 (Brescia,

17 giugno) ed è giunto secondo ai Campionati Italiani Promesse di Grosseto,

confermandosi pronto per affrontare l’impegno continentale. Ora la finale:

Celebrin c’è. Sognare non è vietato.

In allegato: foto d’archivio di Federico Celebrin (credito Grana/FIDAL)

