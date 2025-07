(ARC) Comparto Unico: Roberti, no a gioco sleale sui numeri

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 Trieste, 18 lug – “Sull’inevitabile stralcio della norma che in

assestamento di Stabilit? sarebbe intervenuta su aumenti

salariali e welfare nel Comparto Unico all’irresponsabilit? di

alcuni sindacati si ? aggiunta certa politica in un pomeriggio in

cui sono stati sparati numeri segna cognizione di causa: a questo

gioco non voglio partecipare”.

Cos? l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti.

“Di percentuali ne potrei fare anch’io, forte di un bilancio

record, ma il gioco ? bello quando ? leale. A me interessa il

risultato da mettere nelle tasche dei lavoratori del comparto per

il prezioso lavoro che fanno, col cuore in pace per non aver

preso per i fondelli nessuno per un facile consenso”.

“Spero – ha concluso Roberti – che un giorno in tutta la politica

e in tutto il sindacato prevalgano il ragionamento e la

conoscenza dei limiti sulla demagogia e la voglia di apparire a

ogni costo”.

