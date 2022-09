Sport, Meloni incontra presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò, pieno sostegno ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e il supporto al movimento olimpico

Questa mattina il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Nel corso del colloquio ha offerto il pieno sostegno ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e il supporto al movimento olimpico.

Sono proseguite anche nel corso della giornata di oggi riunioni di Meloni con i collaboratori ed è in via di convocazione per la prossima settimana anche un’assemblea di tutti i parlamentari di FdI eletti alle elezioni politiche.

In queste ore il presidente di FdI è al lavoro per approfondire i dossier più urgenti dell’agenda politica, a partire dal caro energia e dalle imminenti scadenze economiche.

Temi su cui ha inviato in serata una nota, anche in vista del Consiglio europeo sull’energia, fissato per domani a Bruxelles: “Difronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie. Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario. Per questo l’auspicio è che nel Consiglio Europeo sull’energia di domani, prevalgano buon senso e tempestività. Su questo tema di vitale importanza per l’Italia confido nella compattezza di tutte le forze politiche”.

Sempre attraverso i social, Meloni ha risposto ai messaggi di congratulazioni, ricevuti dopo il risultato di FdI alle elezioni, dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan; dal primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid Al Maktoum e dal primo ministro del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Ringraziamenti anche a molti esponenti politici internazionali come il presidente del partito spagnolo di Vox Abascal, al parlamentare del partito israeliano Likud, Gila Gamliel e al leader del partito repubblicano cileno, José Antonio Kast Rist.