(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 GOVERNO, BARBERA (PRC -UP): “LA MONTAGNA HA PARTORITO MARIO MELONI”

“Alla fine, nonostante i grandi proclami politici di questi mesi da parte di alcuni esponenti della destra italiana, la montagna ha partorito ‘Mario Meloni’, visto che scopriamo, dopo pochi giorni dal voto, che la politica economica di Giorgia Meloni, leader di FdI e presidente del Consiglio in pectore, sarà perfettamente in linea con quella espressa in questi mesi dal governo Draghi. Una politica economica permeata da quel liberismo tanto amato dai poteri finanziari nazionali e internazionali. Ora, certo, qualcuno dovrebbe spiegarlo a quei ceti popolari che, molto ingenuamente, pensavano che il voto al centrodestra, e in particolare a FdI, avrebbe significato ben altro, soprattutto per le loro condizioni di vita e di lavoro. Per noi, invece, non è assolutamente una sorpresa, visto che da tempo sosteniamo che centrodestra e centrosinistra sono sostanzialmente le due facce della stessa medaglia, in quanto le differenze sono minimali. Possono cambiare i governi, ma non cambierà né la politica economica, né quella estera, visto che i padroni sono sempre gli stessi: poteri finanziari e Stati Uniti. Gli italiani lo capiranno, purtroppo, sulla loro pelle ben presto, quando riceveranno le prossime bollette che prevedono, come affermato letteralmente dalla stessa Autorità per l’energia, ‘prezzi mai visti prima’. Buona Fortuna Italia!”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.