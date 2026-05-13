(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - “Il nostro patrimonio enogastronomico è unico e inimitabile. Abbiamo prodotti che tutto il mondo ci invidia, ma dobbiamo saperci muovere con anticipo sui nuovi mezzi di comunicazione, dai social all’intelligenza artificiale, per farli conoscere sempre di più. La cucina mediterranea, patrimonio dell’UNESCO, le ricette e i nostri metodi di produzione devono diventare un punto di forza nazionale. Non possiamo permettere che la qualità italiana venga contrabbandata o imitata all’estero. Il futuro passa dalla capacità di capire dove andrà il mercato nei prossimi anni. Iniziative innovative, nate anche da giovani ingegneri salentini, dimostrano che il Sud può essere motore di idee con impatto internazionale. È fondamentale promuovere le nostre eccellenze con strumenti moderni, ma senza mai perdere il legame con la nostra storia e cultura. Il sistema Italia può diventare ancora più forte e competitivo se sappiamo unire tradizione e innovazione. Continuerò a sostenere progetti che valorizzino le nostre produzioni e portino il Made in Italy nel mondo con orgoglio e lungimiranza”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Antonio Trevisi, intervenendo al convegno ‘La via italiana all’innovazione enogastronomica: tra futuro e tradizione’ in corso al Senato.
ENOGASTRONOMIA. TREVISI (FI): PROMUOVERE ECCELLENZE CON STRUMENTI MODERNI SENZA PERDERE LEGAME CON NOSTRA STORIA
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