Mazzetti (FI): "Indipendenza energetica obiettivo Cdx, subito commissario straordinario"

Pistoia, 20 settembre. “Il mio primo obiettivo è l’indipendenza energetica – ha spiegato Erica Mazzetti in un’intervista a La Nazione Pistoia – ovvero un’Italia libera da ricatti e speculazioni della borsa”. Tra le proposte: “Infrastrutture, impianti come rigassificatori e termovalorizzatori, tutte le fonti energetiche autoprodotte come rinnovabili, da sbloccare, e anche il nucleare”. E per applicare tutto questo “un commissario straordinario”. “Per la filiera edile, motrice dell’economia italiana – ha aggiunto Mazzetti – ho proposto stabilizzazione degli incentivi per l’efficientamento energetico e contro il rischio sismico, insieme a un forte taglio a burocrazia e tasse”. Mazzetti ha indicato come prioritaria la riforma della giustizia per “normalizzare il rapporto cittadino-Stato”.