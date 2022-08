(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Palio di Siena, Nisini (Lega): la manifestazione non si tocca. Garantita la tutela degli animali.

Siena, 28 ago-” Il Palio di Siena non si tocca. È un evento da promuovere e valorizzare, così come ho sempre sostenuto.Il cavallo è protagonista della corsa ed al suo benessere il contradaiolo non solo ci tiene, ma lo considera prioritario. Viene sempre garantita la tutela degli animali e il corretto svolgimento delle prassi che ne garantiscono la salvaguardia. Abbiamo sempre sostenuto la manifestazione e continueremo a farlo perché non solo rappresenta la storia delle nostre comunità ma anche la prosecuzione e valorizzazione delle nostre tradizioni.Ricordo inoltre che grazie ad un emendamento della Lega al Dl sullo stato di emergenza Covid -febbraio 2022- che ha previsto in zona bianca lo svolgimento di feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, è stato garantito al Palio il suo svolgimento”.

Così il sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini.