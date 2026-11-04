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Puglia

Comunicato stampa 51^ Stagione Lirica ciclo di incontri “Ouverture” 4-11-26 rl

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - La storia, la trama, gli aneddoti, gli allestimenti, le curiosità: prima di assistere ad un'opera lirica avere la possibilità di conoscerla meglio, di entrare dentro a tutte le dinamiche e a tutti gli aspetti del racconto musicale e scenico.

 

Mentre ci si avvicina a grandi passi alla "prima" della 51^ Stagione lirica della Provincia di Lecce (in programma il 13 novembre prossimo al Teatro Politeama Greco), anche quest'anno, fra le iniziative collaterali, si è scelto di dare particolare attenzione all'attività di divulgazione della conoscenza delle opere in calendario: Turandot, L'elisir d'amore e Nabucco.
 
La Provincia di Lecce propone, perciò, la nuova edizione di "Ouverture", il ciclo di conferenze di introduzione ai titoli in cartellone della Stagione in partenza, che proporranno a chi vuole avvicinarsi ai capolavori del bel canto, una presentazione da parte di esperti, accompagnata da foto, video e documenti preziosi. In più la possibilità di incontrare anche gli artisti di ciascuna opera che saranno presenti agli eventi.  

 
Gli appuntamenti, fissati la vigilia della prima serata di ogni opera in calendario, si terranno tutti nel Foyer del Teatro Politeama Greco a Lecce, alle ore 18 e con ingresso libero.
 

Si parte con la conferenza dedicata a Turandot di Giacomo Puccini,  giovedì 12 novembre, a cura della musicologa Fabiola Carlino e del critico musicale Eraldo Martucci.
 
Il secondo incontro, a cura di Eraldo Martucci sarà invece giovedì 26 novembre e si parlerà dell'opera L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti.
 
Infine, giovedì 10 dicembre si approfondirà Nabucco di Giuseppe Verdi, con la musicologa Mariacarla De Giorgi ed il critico Eraldo Martucci.
 
Lecce, 4 novembre 2026

(AGENPARL)
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