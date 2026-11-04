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Agroalimentare

Agricoltura, Petrenga (Fdi): Coltivaitalia e Carta dedicata a te due misure concrete  volute da ministro Lollobrigida

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Oggi è una data da incorniciare: il Senato ha approvato in via definitiva la cosiddetta ‘Coltivaitalia’ e prende il via la ‘Carta dedicata a te’. L’uno rappresenta, come ha osservato il ministro Francesco Lollobrigida, il più grande piano mai pensato per l’agricoltura che prevede risorse aggiuntive per i vari settori agricoli cui è diretto pari a circa un miliardo di euro. L’altro è una misura che viene concretamente in aiuto alle famiglie più deboli consentendo loro  l’acquisto di prodotti di prima necessità. Sono due provvedimenti voluti  dal ministro Lollobrigida a cui va il ringraziamento più sentito per la tenacia e l’impegno dedicati. Il Coltivaitalia avrà  effetti molto positivi per l’agricoltura che rappresenta un  pilastro fondamentale per la nostra economia e che aiuterà la crescita e la salvaguardia occupazionale con un occhio particolare all’imprenditoria agricola giovanile. La Carta dedicata a te è una misura  di grande impatto sociale, a dimostrazione che il governo Meloni non dimentica nessuno ed è in particolare vicino ai più disagiati e a chi necessita di aiuti concreti”. Lo dichiara la senatrice Fdi Giovanna Petrenga.

(AGENPARL)
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