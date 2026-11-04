La Commissione rafforza la posizione dell’Europa quale principale destinazione turistica mondiale 

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - La Commissione europea ha presentato oggi una nuova strategia UE per il turismo sostenibile , volta ad accrescere la competitività, la sostenibilità e la resilienza del settore. La strategia aiuterà le imprese a crescere e i lavoratori ad acquisire nuove competenze; sosterrà le destinazioni nello sviluppo di un’offerta turistica equilibrata; migliorerà l’esperienza dei viaggiatori e manterrà l’Europa al primo posto tra le destinazioni turistiche mondiali.
Il turismo è una componente fondamentale dell’economia europea. Contribuisce al 10% del valore aggiunto lordo dell’UE, sostiene oltre 20 milioni di posti di lavoro e coinvolge 5 milioni di imprese, di cui il 99% sono piccole e medie imprese (PMI). Oltre a sostenere le economie locali in tutta l’UE, il turismo promuove la cultura e plasma l’influenza globale dell’Europa.
Allo stesso tempo, nell’attuale contesto globale, il settore turistico si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui l’incertezza geopolitica, la carenza di competenze e talenti, gli impatti dei cambiamenti climatici e il mutamento delle aspettative dei viaggiatori. Il settore turistico europeo ha già dimostrato resilienza e la voglia di viaggiare degli europei rimane forte, con il 76% che prevede un viaggio nei prossimi sei mesi.
Le sfide comuni richiedono un approccio comune. La strategia aiuterà pertanto le imprese del settore turistico, in particolare le PMI, e gli enti di gestione delle destinazioni ad accedere a competenze, strumenti digitali e dati per innovare e crescere in modo sostenibile. Si impegnerà inoltre a ridurre le barriere amministrative non necessarie. Tra le azioni principali figurano l’Accademia europea del turismo, l’Osservatorio europeo del turismo, lo Spazio comune europeo dei dati sul turismo, l’iniziativa di semplificazione dell’UE in materia di turismo e il continuo impegno per la creazione di uno spazio di viaggio europeo senza soluzione di continuità.
La strategia promuoverà un turismo che avvantaggi visitatori, imprese e comunità locali. La Commissione sosterrà le destinazioni per una migliore gestione dei flussi turistici, per incoraggiare i viaggi durante tutto l’anno e per migliorare la preparazione a potenziali crisi. Le azioni previste includono un modello UE per la gestione del turismo, una raccomandazione del Consiglio, una serie di strumenti per un turismo equilibrato e una rete UE di coordinamento in caso di crisi nel settore turistico.
L’Europa rappresenta circa il 40% degli arrivi turistici internazionali a livello mondiale, confermandosi come la principale destinazione turistica al mondo. La strategia rafforzerà ulteriormente l’attrattiva globale dell’Europa attraverso una più stretta cooperazione internazionale. Ciò include la collaborazione con organizzazioni internazionali come l’UN Tourism e l’OCSE, dialoghi sul turismo con i principali paesi e regioni partner e la promozione dell’Europa attraverso il programma Destination Europe. Per amplificare la visibilità delle destinazioni europee e dei suoi tesori nascosti, verranno inoltre istituiti i nuovi premi “Capitali europee del turismo”.
Per attuare la strategia, una nuova Alleanza europea per il turismo riunirà autorità nazionali, regionali e locali, imprese turistiche e parti interessate. La Commissione continuerà a sostenere le azioni legate al turismo attraverso i programmi e gli strumenti di finanziamento dell’UE pertinenti.
Sfondo
Il turismo è uno dei settori economici e sociali più importanti d’Europa. Questa nuova strategia dell’UE per il turismo dà seguito all’impegno assunto dalla Commissione nel programma di lavoro 2026 di rafforzare la competitività e la resilienza del settore, nonché alla lettera di incarico inviata dalla Presidente von der Leyen al Commissario Apostolos Tzitzikostas . La lettera di incarico chiedeva al Commissario di intensificare gli sforzi dell’UE per promuovere un settore turistico resiliente e competitivo, in linea con l’ Agenda 2030 dell’UE per il turismo .