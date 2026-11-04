Pacchetto allargamento 2026: progressi verso l’adesione all’UE grazie agli impegni per le riforme 

Oggi la Commissione europea ha adottato il suo pacchetto annuale sull’allargamento, facendo il punto sui progressi compiuti dai partner dell’allargamento nel corso dell’ultimo anno e definendo le priorità di riforma per il futuro.

L’allargamento è una delle politiche più importanti dell’UE, fondamentale per garantire pace, stabilità e prosperità in tutto il continente. Saldamente fondata sul principio del merito, una politica di allargamento credibile rappresenta sempre più un investimento nella sicurezza collettiva dell’Europa.

Il pacchetto di quest’anno dimostra che gli sforzi di riforma sostenuti si traducono in progressi concreti verso l’adesione all’UE, come dimostrano i casi di Montenegro, Albania, Moldavia e Ucraina. I quattro paesi hanno fatto passi avanti nei negoziati di adesione, con l’apertura di cluster e la chiusura provvisoria di capitoli a un ritmo senza precedenti. Quest’anno la Commissione ha presentato il pacchetto finanziario per l’adesione del Montenegro e i lavori sul trattato di adesione sono a buon punto. Portando avanti questi lavori, e come annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione del 2026 , la Commissione presenta oggi delle tabelle di marcia indicative per questi quattro paesi che hanno compiuto i progressi più significativi nei negoziati, definendo traguardi concreti per l’anno a venire.

Ursula von der Leyen , Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “I significativi progressi compiuti da alcuni candidati nell’ultimo anno ci consentono di trasformare la promessa di allargamento in realtà. Stiamo ora proponendo una serie di tabelle di marcia indicative per i paesi più avanzati nei negoziati: Montenegro, Albania, Ucraina e Moldavia. Un percorso chiaro per l’anno a venire e un solido punto di riferimento per i prossimi negoziati. Passo dopo passo, stiamo costruendo un’Unione più completa e più forte”.

Le relazioni dimostrano che il ritmo delle riforme, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, unitamente alle scelte politiche in materia di sicurezza e difesa, nonché ai progressi verso la convergenza economica, influenza direttamente la velocità del processo di adesione per ciascun partner. Le riforme, gli investimenti e la graduale integrazione dei partner di allargamento stanno già rafforzando la capacità dell’Unione di tutelare i propri interessi, ridurre le vulnerabilità e creare nuove opportunità. Per massimizzare questi benefici in vista dell’adesione, la Commissione presenta oggi anche un quadro comune per l’integrazione graduale , al fine di approfondire ulteriormente l’integrazione in settori strategici come l’energia, i trasporti, il digitale e la difesa. Ciò renderà l’integrazione graduale più strutturata e coerente.

Man mano che i paesi partner dell’allargamento avanzano nei loro percorsi di riforma, l’UE deve essere pronta ad accoglierli e ad adeguarsi al loro ritmo di progresso. Con la recente comunicazione ” Prepararsi a un’Unione più ampia “, la Commissione ha gettato le basi per garantire che un’Unione più ampia sia anche più forte, più resiliente e più efficace.

Conclusioni principali

Il Montenegro ha compiuto notevoli progressi verso l’adesione all’UE, avendo chiuso provvisoriamente 21 capitoli fino ad oggi. Subordinatamente all’accordo degli Stati membri, il Montenegro potrebbe chiudere provvisoriamente i capitoli rimanenti entro la fine di quest’anno. Il lavoro in corso sul trattato di adesione del Montenegro, unitamente all’adozione delle conclusioni del Consiglio sul pacchetto finanziario per l’adesione del paese all’UE, conferma che il Montenegro è vicino alla fase finale del suo processo di adesione. Un impegno costante per le riforme e un ampio consenso politico rimangono essenziali per il futuro del paese nell’UE.

L’Albania continua a compiere progressi verso l’adesione all’UE. Nel periodo di riferimento, ha aperto l’ultimo cluster rimanente, ha raggiunto i parametri intermedi sui capitoli relativi allo Stato di diritto, aprendo la strada alla chiusura provvisoria di quattro capitoli. Ora sono necessari sforzi continui su tutti i capitoli rimanenti. Il raggiungimento dell’ambizioso ma realizzabile obiettivo dell’Albania di concludere i negoziati di adesione entro il 2027 richiede il mantenimento dello slancio delle riforme e la promozione di un dialogo politico inclusivo. Mantenere lo slancio richiederà una rapida attuazione di riforme di alta qualità legate all’UE. Allo stesso tempo, il periodo di riferimento ha visto la più grande mobilitazione civica del paese dalla sua transizione democratica. L’adesione all’UE è un approccio che coinvolge l’intera società e richiede un dialogo costruttivo.

La Moldova ha continuato a compiere progressi costanti nel suo percorso di adesione all’UE, avendo aperto quattro cluster nell’ultimo anno. La valutazione della Commissione rimane che la Moldova abbia soddisfatto le condizioni necessarie per aprire tutti i cluster rimanenti. La Moldova ha intensificato l’allineamento della sua legislazione all’acquis comunitario in tutti i capitoli e ha compiuto ulteriori progressi sulle riforme chiave dello Stato di diritto. Ha inoltre compiuto progressi molto sostanziali verso il raggiungimento dei parametri intermedi nell’ambito del cluster dei fondamenti. È ora importante che la Moldova continui a mantenere l’attuale ritmo delle riforme per consentire al paese di perseguire il suo ambizioso ma realizzabile obiettivo di concludere i negoziati di adesione entro l’inizio del 2028.

L’Ucraina rimane impegnata nel suo percorso di adesione all’UE, nonostante le sfide causate dalla guerra di aggressione russa, avendo aperto quattro settori chiave nell’ultimo anno. La Commissione continua a ritenere che l’Ucraina abbia soddisfatto le condizioni necessarie per aprire tutti i settori rimanenti. L’Ucraina ha continuato a compiere progressi nelle riforme settoriali fondamentali. Il suo quadro istituzionale per la lotta alla corruzione rimane efficace, con istituzioni specializzate anticorruzione che continuano a operare nel complesso in modo indipendente ed efficace. L’attenzione dovrebbe ora concentrarsi sul raggiungimento dei parametri intermedi in materia di Stato di diritto, nonché sull’attuazione delle tabelle di marcia relative allo Stato di diritto, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla riforma della pubblica amministrazione, e sul piano d’azione per le minoranze nazionali. È importante che l’Ucraina continui ad accelerare il ritmo delle riforme, per mettere il Paese in condizione di raggiungere l’ambizioso obiettivo di concludere i negoziati di adesione entro la fine del 2028.

La Serbia non ha compiuto progressi sostanziali nei negoziati di adesione. Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da una crescente polarizzazione sociale, anche nel contesto pre-elettorale. Sebbene la Serbia abbia fatto progressi nell’allineamento con l’acquis comunitario e gli standard tecnici, le tendenze negative relative ai fondamenti del processo di adesione si sono scontrate con l’obiettivo dichiarato dalle autorità di adesione all’UE e con i valori che sono alla base del percorso europeo della Serbia. L’allineamento con la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE è rimasto basso. La Serbia deve inoltre adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal Dialogo facilitato dall’UE, che rimane parte integrante della sua prospettiva europea. Le recenti elezioni parlamentari in Serbia hanno conferito al nuovo governo un forte mandato per le riforme. I progressi verso l’adesione all’UE dipenderanno dagli sforzi del nuovo governo per invertire le tendenze negative e dare priorità ai fondamenti, compresi i criteri democratici, la magistratura e i diritti fondamentali. Sarà necessario ripristinare un dialogo democratico rispettoso, dimostrare un impegno chiaro e inequivocabile nei confronti dei valori dell’UE, anche per quanto riguarda l’allineamento con la politica estera e di sicurezza dell’UE e gli sforzi per la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e la normalizzazione.

La Macedonia del Nord ha proseguito i lavori sui parametri di riferimento iniziali per il cluster dei fondamenti. Ciò include l’adozione della tabella di marcia per la riforma della pubblica amministrazione e la prosecuzione dei lavori sulla tabella di marcia per lo stato di diritto, insieme al relativo piano d’azione per le minoranze. La Macedonia del Nord deve ancora adottare le necessarie modifiche costituzionali, che si era impegnata a realizzare. Sono necessari ulteriori sforzi per rafforzare lo stato di diritto. Il paese ha compiuto progressi significativi nell’attuazione delle riforme previste dall’Agenda di riforma, risultando uno dei paesi con le migliori prestazioni nell’ambito del Fondo per la riforma e la crescita. Un impegno maggiore per adottare le necessarie modifiche costituzionali e affrontare i parametri di riferimento iniziali rimane essenziale per far progredire il processo di adesione.

La Bosnia-Erzegovina ha continuato a dichiarare pubblicamente il proprio impegno per l’integrazione europea come obiettivo strategico, pur allontanandosi progressivamente dal percorso di adesione all’UE. In vista delle elezioni generali, si sono intensificate le prese di posizione politiche, la retorica divisiva e le narrazioni anti-UE. Dopo le elezioni, la Bosnia-Erzegovina dovrebbe procedere rapidamente all’istituzione di tutti gli organi esecutivi e legislativi e dimostrare un rinnovato impegno nell’attuazione delle riforme europee. La Bosnia-Erzegovina deve inoltre procedere con urgenza all’adozione delle misure necessarie per beneficiare appieno dell’Agenda di riforme adottata nell’ambito del Fondo per le riforme e la crescita.

Il processo di riforma del Kosovo , legato all’UE, si è bloccato a causa di una prolungata crisi istituzionale, attenuata da un accordo politico sull’elezione del Presidente. Sebbene siano stati registrati alcuni progressi nel campo della criminalità grave e organizzata e del pieno allineamento con la PESC, sono stati rilevati sviluppi preoccupanti per quanto riguarda il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto dei diritti fondamentali. A seguito del trasferimento della governance locale nel Kosovo settentrionale, la Commissione ha revocato le misure adottate nei confronti del Kosovo, riprendendo il dialogo sul processo di stabilizzazione e associazione e riavviando l’erogazione degli aiuti finanziari. Pur rimanendo forte il sostegno al percorso europeo, il Kosovo deve accelerare il processo di riforma e attuare tutti gli obblighi derivanti dal dialogo facilitato dall’UE, che rimane parte integrante della prospettiva europea del Kosovo. La Commissione è pronta a preparare un parere sulla domanda di adesione del Kosovo, qualora richiesto dal Consiglio.

La Turchia rimane un paese candidato e un partner chiave per l’UE. L’UE ha continuato a promuovere le relazioni con la Turchia in modo graduale, proporzionato e reversibile, impegnandosi in aree di interesse comune. Tuttavia, le azioni legali intentate contro funzionari eletti, figure dell’opposizione e membri della società civile si sono intensificate, sollevando crescenti preoccupazioni circa l’adesione della Turchia ai principi democratici fondamentali. Il divario tra l’obiettivo dichiarato dalla Turchia di aderire all’UE e il suo arretramento sui criteri politici fondamentali per l’adesione all’UE si è ulteriormente ampliato. I fattori di fondo che hanno portato allo stallo dei negoziati di adesione nel 2018 rimangono irrisolti.

Il processo di adesione della Georgia all’UE rimane di fatto bloccato e la valutazione della Commissione, secondo cui la Georgia è un paese candidato solo di nome, resta valida. La Georgia continua a non raggiungere i nove obiettivi previsti dalla raccomandazione della Commissione per lo status di paese candidato, poiché il partito al governo ha continuato a minare i principi democratici, lo stato di diritto, i diritti fondamentali e lo spazio civico, favorendo al contempo un’ulteriore appropriazione indebita dello Stato. A meno che le autorità georgiane non cambino rotta e non si impegnino nuovamente a rispettare i principi fondamentali alla base dell’adesione all’UE, la Georgia continuerà a perdere i benefici dello status di paese candidato e del processo di preadesione. Il sostegno di lunga data dell’UE all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale della Georgia rimane incrollabile, così come il suo sostegno alle aspirazioni europee del popolo georgiano.

Tabelle di marcia chiare verso l’adesione all’UE

Alla luce dei progressi compiuti da Montenegro, Albania, Moldavia e Ucraina, la Commissione ha presentato oggi delle tabelle di marcia indicative con traguardi e obiettivi concreti per l’anno a venire. Basandosi sulle esperienze passate, in particolare sugli allargamenti del 2004 e del 2013, tali tabelle contribuiranno a organizzare le prossime fasi di preparazione in modo più strutturato e trasparente, supportando il lavoro sia dei paesi candidati sia delle istituzioni e degli Stati membri dell’UE. La Commissione potrà adeguare le tabelle di marcia, a seconda dei progressi compiuti nel raggiungimento delle condizioni richieste, e le aggiornerà regolarmente in base ai progressi compiuti. La Commissione è pronta a presentare tabelle di marcia analoghe per altri paesi candidati una volta che questi abbiano raggiunto un livello di progresso, ritmo e impegno nei negoziati di adesione analogo.

Preparazione all’adesione attraverso un’integrazione graduale

La recente comunicazione della Commissione “Prepararsi a un’Unione più ampia” sottolinea la necessità di rafforzare l’integrazione graduale dei paesi partner nel loro percorso verso l’adesione all’UE. A tal fine, la Commissione ha presentato oggi una mappatura degli strumenti esistenti che fornisce una base per individuare le opportunità di approfondire l’integrazione nei settori strategici, tra cui energia, trasporti, digitale e difesa. A determinate condizioni, il rafforzamento dell’integrazione graduale stimolerà ulteriormente la crescita, la competitività e la sicurezza, pur rimanendo parte integrante del processo di adesione. La mappatura mira a garantire maggiore coerenza, prevedibilità e reversibilità, consentendo un’integrazione più strutturata che apporti chiari vantaggi sia ai paesi partner dell’allargamento che all’UE. Nei prossimi sei mesi, la Commissione avvierà dialoghi sull’integrazione graduale con i paesi partner dell’allargamento per fare il punto sulle misure esistenti e sul loro finanziamento e individuare opportunità più mirate per ciascun paese.

Prossimi passi

Spetta ora al Consiglio esaminare le raccomandazioni odierne della Commissione e decidere sui prossimi passi del processo di allargamento.

Sfondo

L’allargamento è un processo basato sul merito, che si fonda sui progressi oggettivi di ciascun paese candidato. L’UE sostiene il rafforzamento delle istituzioni, della governance democratica e delle riforme della pubblica amministrazione in tutti questi paesi.

Nella recente comunicazione ” Prepararsi a un’Unione più ampia “, la Commissione ha presentato le revisioni delle politiche preliminari all’allargamento, nonché gli orientamenti politici e le azioni necessarie per preparare l’Unione ai futuri allargamenti. Ha evidenziato la necessità di preparare le istituzioni dell’UE, adattare le politiche dell’Unione alle nuove realtà e garantire che il bilancio dell’UE rifletta le nostre ambizioni comuni. La comunicazione ha inoltre sottolineato che i futuri trattati di adesione dovrebbero contenere garanzie per assicurare che gli impegni chiave assunti durante i negoziati continuino a essere rispettati anche dopo l’adesione.

L’integrazione graduale consente ai paesi candidati all’adesione di prepararsi all’ingresso attraverso una partecipazione anticipata alle politiche dell’UE. I partner possono beneficiare di un accesso più ampio ai programmi e alle agenzie dell’UE, della connettività e della partecipazione a gruppi di esperti e comitati, anche prima dell’adesione. Inoltre, iniziative come il Piano di crescita per i Balcani occidentali da 6 miliardi di euro, il Piano di crescita per la Moldavia da 1,9 miliardi di euro e il Fondo per l’Ucraina da 50 miliardi di euro, consentono una maggiore integrazione nel mercato unico e rafforzano il legame con l’UE, ad esempio attraverso l’integrazione graduale e la partecipazione all’accordo di partenariato economico (SEPA) e al programma “Roam Like at Home”.

Ogni allargamento ha reso la nostra Unione più forte. Quando dieci paesi sono entrati a far parte dell’UE nel 2004, si è trattato del più grande allargamento nella storia dell’Unione. Nei due decenni successivi, i nuovi membri hanno visto raddoppiare il proprio tenore di vita, la disoccupazione dimezzarsi, l’aspettativa di vita aumentare da 75 a 79 anni, la povertà e l’esclusione sociale diminuire drasticamente e la creazione di 6 milioni di nuovi posti di lavoro. Per i membri già esistenti, gli scambi commerciali si sono più che quintuplicati da allora, mentre sono stati creati anche 20 milioni di posti di lavoro. Per l’UE nel suo complesso, il mercato unico ha acquisito all’epoca 74 milioni di nuovi consumatori e l’economia dell’UE è cresciuta del 27% nonostante le crisi globali.