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Agroalimentare

DEDICATA A TE, ALMICI (FDI): MILLE EURO ALLE FAMIGLIE, IL GOVERNO MELONI RAFFORZA IL SOSTEGNO AL POTERE D’ACQUISTO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Da oggi torna operativa la Carta Dedicata a Te, una misura concreta con cui il Governo Meloni conferma l’attenzione verso le famiglie che affrontano maggiori difficoltà economiche. Mille euro per nucleo familiare, suddivisi in due erogazioni da 500 euro, per sostenere l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e alleggerire il peso della spesa quotidiana.

Lo dichiara Cristina Almici, deputata di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Agricoltura della Camera.

Parliamo di oltre 1,1 milioni di famiglie beneficiarie, con un miliardo di euro stanziato per il biennio 2026-2027 e complessivamente 2,7 miliardi destinati alla misura dal 2023 al 2027. Numeri che testimoniano la continuità di un intervento introdotto dal Governo Meloni per tutelare il potere d’acquisto, soprattutto in una fase segnata dalle pressioni sui prezzi e dalle incertezze internazionali. La Carta Dedicata a Te ha anche un’importante ricaduta sul nostro sistema agroalimentare: sostenere gli acquisti delle famiglie significa valorizzare il lavoro degli agricoltori, degli allevatori e delle imprese italiane. A questo si aggiunge lo sconto del 15% garantito nei punti vendita convenzionati, cumulabile con le promozioni già in corso, che aumenta ulteriormente il potere d’acquisto dei beneficiari. Un aspetto significativo è anche la semplificazione: le famiglie aventi diritto vengono individuate attraverso la collaborazione tra INPS e Comuni, senza necessità di presentare domanda. È un esempio di come le istituzioni possano utilizzare gli strumenti a disposizione per rendere più accessibili gli interventi pubblici. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida per aver dato continuità a una misura che unisce attenzione sociale e valorizzazione delle nostre produzioni. Sostenere le famiglie e difendere il valore del Made in Italy agroalimentare significa investire contemporaneamente nella tenuta sociale e nell’economia reale del Paese», conclude Almici.

(AGENPARL)
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