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Politica Interna

TUMORE AL PANCREAS, CISINT (LEGA): NUOVO FARMACO PROMETTENTE, BRUXELLES ACCELERI L’AUTORIZZAZIONE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - a:hover {

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TUMORE AL PANCREAS, CISINT (LEGA): NUOVO FARMACO PROMETTENTE, BRUXELLES ACCELERI L'AUTORIZZAZIONE
Bruxelles, 4 nov. – «Un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas metastatico ha mostrato risultati incoraggianti, offrendo una possibile opportunità terapeutica a pazienti che oggi dispongono di alternative limitate. Il daraxonrasib ha già ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia europea per i medicinali e ora è fondamentale che il percorso di autorizzazione si concluda nel più breve tempo possibile.
Per questo ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea, cofirmata dai colleghi Silvia Sardone, Susanna Ceccardi, Raffaele Stancanelli, Paolo Borchia e Isabella Tovaglieri, chiedendo di accelerare le procedure e valutare la possibilità di favorire l'accesso anticipato al trattamento.
La ricerca sta facendo passi avanti importanti e le istituzioni devono accompagnarli con risposte tempestive. Dietro ogni attesa ci sono pazienti e famiglie che sperano in una nuova possibilità di cura. La salute delle persone deve rimanere al centro di ogni decisione».
Così Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega.

(AGENPARL)
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